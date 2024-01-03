Θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις: 5 προτάσεις για την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου

Χορός

Τετάρτες Χορού στο Θέατρο Θησείον: «Bits and Pieces» του Αλέξανδρο Κυριαζή

Το Θέατρο Θησείον παρουσιάζει έναν νέο κύκλο παραστάσεων Χορού, με έργα καταξιωμένων χορογράφων να εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Τετάρτη 3 και 10 Ιανουαρίου 2024: «Bits and Pieces» του Αλέξανδρο Κυριαζή: Το Bits and Pieces έχει ως αφετηρία τη θεωρία της “εσωτερικής ομάδας” του Friedemann Schulz von Thun, ψυχολόγου και ειδικού στην ενδοπροσωπική και διαπροσωπική επικοινωνία. Στην “εσωτερική ομάδα” περιγράφεται πώς κάθε άτομο έχει ένα σύνολο φωνών στο κεφάλι του. Ένα είδος εσωτερικής πολυφωνίας. Το έργο εξετάζει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και τις διάφορες λειτουργίες αυτών των φωνών. Επιπλέον, εξετάζει πώς η ύπαρξη αυτών των διαφορετικών προοπτικών μπορεί να υπερδιεγείρει και τελικά να εξαντλήσει ένα άτομο.

Τετάρτη 3/1 και 10/1, 20:00

Εισιτήρια: 10€. Προπώληση: more.com.

Θησείον – ένα Θέατρο για τις τέχνες, Τουρναβίτου 7, Θησείο. Τηλ: 21 0325 5444

in utero [ή] τι βρίσκεις δικό σου, μέσα στη μοναξιά της κάμαρης που θυμίζει τάφο;, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Παπασωτηρόπουλου στο Θέατρο Σφενδόνη



Το έργο «in utero [ή] τι βρίσκεις δικό σου, μέσα στην μοναξιά της κάμαρης που θυμίζει τάφο;», μια αφήγηση-εγκατάσταση για τον γάμο, βασισμένο στο στο «Μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης» του Ν. Γ. Πεντζίκη, εκδ. Άγρα, Αθήνα, 1992 και σε μια ημερολογιακή καταγραφή του Γιώργου Σεφέρη, παρουσιάζεται, στο Θέατρο Σφενδόνη, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Παπασωτηρόπουλου. «Η πεταλούδα που ‘ταν στα μάτια της, σήκωσε τα φτερά της και ξεσκέπασε την στεγνή κοίτη τους, όπου σαν από θαύμα άρχισαν ν’ αναβλύζουν αστείρευτα δάκρυα. Έκλαιε, έκλαιε ώσπου από τα δάκρυα πλημμύρισαν οι αδειανές κόγχες, και τα μάτια της ξανά ανάτειλαν, σαν δυό πυρήνες κυττάρων σε οργασμό αναπλάσεως και πολλαπλασιασμού, σχηματίζοντας τις πλασματικές ατράκτους της καρυοκίνησης με τους πεταλοειδείς διαχωρισμούς των χρωμοσώμων και τις μετακινήσεις τους από τους δύο πόλους, προς τη νέα κοινή μεμβράνη του διαχωρισμού που επιβάλλει η ζωή. Τότε ένιωσε πραγματικά και τον Παύλο δίπλα της, που έσκυβε και της φιλούσε τα βλέφαρα». *Παίζουν: Στέφανος Βλάχος και Σίλια Μπισιώτη.

Παραστάσεις: Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:15.

Εισιτήρια: Από 10€. Προπώληση: more.com.

Θέατρο Σφενδόνη, Θέατρο Σφενδόνη, Μακρή 4, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 5515 8968.

