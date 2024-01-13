Για ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο, συγκεντρώσαμε όλες τις εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο στην πόλη.

1. Μυστήριο 151 Rave Down Below: Περφόρμανς “This is a Party”από τη Γεωργία Σαγρή στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας

Το Σάββατο 13 Ιανουαρίου στις 19.00 στο Παλαιό Ελαιουργείο, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει την περφόρμανς «This is a Party» από τη Γεωργία Σαγρή, στο πλαίσιο της ομαδικής έκθεσης σύγχρονης τέχνης «Μυστήριο 151 A Rave Down Below», σε επιμέλεια Πάνου Γιαννικόπουλου. Η καταξιωμένη εικαστικός ανασυνθέτει και ενεργοποιεί εκ νέου το έργο της – που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2006 στην έκθεση «Panic Room» του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ – προσφέροντας το σώμα ως αρχείο μνήμης και βίωμα, διαπραγματευόμενο τη σχέση πολιτικής και κίνησης. Κατά τη διάρκεια της περφόρμανς, ο ήχος της φωνής της Σαγρή αντηχεί αποσπάσματα από τα εφηβικά της ημερολόγια και από το βιβλίο Call της πολιτικής ομάδας Invisible Committee, συγκροτώντας εναν εσωτερικό διάλογο που συντελεί στο ηχητικό τοπίο της δράσης, η οποία επαναλαμβάνεται συνεχώς. Ένας απόμακρος χορός που μοιάζει να μην ολοκληρώνεται…

13/01, 19:00

Παλαιό Ελαιουργείο, Κανελλόπουλου 1, Ελευσίνα

2. Νους και αρμονία: Ένα μουσικό ταξίδι εξερεύνησης και ευζωίας στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή

Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή συνεχίζει το μουσικό ταξίδι εξερεύνησης και ευζωίας στη Συλλογή του, σε συνεργασία με την seveneleven και το σύνολο εγχόρδων De Profundis Ensemble. Σχεδιασμένη με γνώμονα την ψυχική ευεξία, η δράση «Νους και αρμονία» θα πραγματοποιείται δωρεάν μέσω της υποστήριξης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και εντάσσεται στο πρόγραμμα δωρεών SNF-Release Athens, στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του ΙΣΝ.

Κάθε Σάββατο στις 17.00 η μουσική συναντά το θέατρο, τη ζωγραφική και την γλυπτική στον τέταρτο όροφο της μόνιμης Συλλογής του Ιδρύματος, όπου φιλοξενούνται έργα Ελλήνων καλλιτεχνών, για ένα πρωτότυπο ταξίδι περιήγησης στην τέχνη της δημιουργίας μέσα από ατομικές και ομαδικές δράσεις στοχασμού και εξωστρέφειας. Τη δράση συνοδεύει κάθε φορά ένα διαφορετικό κλασικό έγχορδο. Οι συναντήσεις έχουν σχεδιαστεί με στόχο την αποφόρτιση, την βελτίωση της διάθεσης, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και την ψυχική ευεξία των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα «Νους και αρμονία» πραγματοποιείται σε κύκλους των 5 διαδοχικών συναντήσεων και όποιος το επιθυμεί μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μια συνάντηση.

Ο 2ος κύκλος κλείνει το Σάββατο 13 Ιανουαρίου, με επίκεντρο ενδιαφέροντος το βιολί. Απαραίτητη η προεγγραφή, τηλεφωνικά στο 210 72 52 895 , ή στο goulandris.gr

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.