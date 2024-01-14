Οργιάζουν οι φήμες στο Χόλiγουντ ότι ο 61χρονος σήμερα Τομ Κρουζ (Tom Cruise) είναι έτοιμος να επαναλάβει τον ρόλο του ως Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ, σε τρίτη ταινία του Top Gun

Ο σταρ υποδύθηκε για πρώτη φορά τον χαρακτήρα στην ταινία «Top Gun» του 1986 και επέστρεψε το 2022 για το φιλμ «Top Gun: Maverick».

Το σίκουλ αποδείχτηκε τεράστια επιτυχία στο box office με εισπράξεις 1.496 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως. Εκτός από εμπορική επιτυχία, το «Top Gun: Maverick» ήταν επίσης υποψήφιο στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας στα περσινά Όσκαρ.

Φήμες για την επιστροφή του Maverick

Σύμφωνα με το Puck, η Paramount ανέθεσε στον σεναριογράφο του «Top Gun: Maverick» Έχρεν Κρούγκερ να αρχίσει να εργάζεται για το τρίτο μέρος της κινηματογραφικής σειράς.

Πηγές ανέφεραν στο THR ότι σχεδιάζεται να επιστρέψει ο σκηνοθέτης Τζόζεφ Κοσίνσκι και ο Κρουζ ενδεχομένως να επανασυνδεθεί με τους συμπρωταγωνιστές του Γκλεν Πάουελ και Μάιλς Τέλερ.

Αν και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Paramount θα ήθελε να επαναλάβει την επιτυχία του «Top Gun: Maverick», τα νέα προκάλεσαν εντύπωση στο Χόλιγουντ καθώς ο Τομ Κρουζ υπέγραψε πρόσφατα νέα συμφωνία με το ανταγωνιστικό στούντιο Warner Bros, η οποία όμως δεν είναι αποκλειστική.

Πηγή: skai.gr

