Survivor 2024: Ανακοίνωση-βόμβα από τον Λιανό - Ο πρώτος υποψήφιος

Μια απρόσμενη έκπληξη περίμενε τις παίκτριες του παιχνιδιού πριν από τον πρώτο αγώνα ασυλίας της εβδομάδας, μετά την Ένωση των ομάδων σε κοινή παραλία.

Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε ότι για τις δύο επόμενες εβδομάδες οι μονομαχίες θα είναι ανδρική υπόθεση. Η ικανοποίηση και η ανακούφιση μεγάλη, ειδικά για τη Χρύσα, που προσφάτως επιβίωσε από την 6η μονομαχία που συμμετείχε.

Με αυτά τα δεδομένα, τα κορίτσια και των δύο ομάδων αγωνίστηκαν απαλλαγμένες από το άγχος μιας ενδεχόμενης υποψηφιότητας. Αυτό για κάποιες, όπως η Δώρα, λειτούργησε ευεργετικά, καθώς κατάφερε να φέρει δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Η παίκτρια αισθανόταν τόσο καλά, που δεν δίστασε να αυτοπροταθεί για τον τελευταίο πόντο και το Flag Race, όμως η Κατερίνα Δαλάκα είχε διαφορετική άποψη. Τελικά η αθλήτρια ήταν εκείνη που μπήκε με τον Γ. Γκιουλέκα να παίξει, όμως δυστυχώς γι'αυτούς ηττήθηκαν από Φάνη και Αναστασία.

Η Κόκκινη ομάδα κουβάλησε την ήττα της μέχρι το Συμβούλιο, εκεί όπου έπρεπε να ολοκληρωθεί η διαδικασία με την ψήφιση του πρώτου μονομάχου της εβδομάδας. Ο παίκτης αυτός δεν ήταν άλλος από τον Γιώργο Παπαχαραλάμπους.

Πηγή: skai.gr

