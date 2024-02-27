Άγαλμα του αείμνηστου αρχηγού των Motörhead, Λέμι Κίλμιστερ, θα ανεγερθεί στη γενέτειρά του, στο Μπάρσλεμ του Στόουκ-ον-Τρεντ στην Αγγλία.

Τα σχέδια για το χάλκινο γλυπτό μήκους 2,25 μέτρων έχουν εγκριθεί, σύμφωνα με το BBC, παρά τις ανησυχίες της αστυνομίας ότι το άγαλμα θα μπορούσε να δημιουργήσει «καλοπροαίρετο αλλά πιθανό περιστατικό που προκαλεί την προσοχή» - συγκεκριμένα γλεντζέδες που θα σκαρφαλώνουν στο βάθρο για να φωτογραφηθούν με τον Λέμι ή να προκαλέσουν βανδαλισμούς. Το άγαλμα βρίσκεται στην αγορά του Μπάρσλεμ.

Lemmy statue plans approved https://t.co/DtuyxUgV8f — BBC News (UK) (@BBCNews) February 23, 2024

Ο γλύπτης Άντι Έντουρντς θα κατασκευάσει το άγαλμα από πηλό του Σταφορντσάιρ έχοντας προηγουμένως δημιουργήσει γλυπτά των ποδοσφαιριστών Μπράιαν Κλαφ και του Πίτερ Τέιλορ στο Ντέρμπι και των Beatles στο Πιερ Χεντ του Λίβερπουλ.

Ο καλλιτέχνης απεικονίζει τον Λέμι στην εμβληματική σκηνική του στάση, να τραγουδά με το κεφάλι ψηλά και το μικρόφωνο τοποθετημένο ασυνήθιστα ψηλά από πάνω του.

Μετά την ανησυχία των τοπικών αρχών, ο Έντουαρντς συμφώνησε να αυξήσει το ύψος του βάθρου του αγάλματος από 2,5 σε 3 μέτρα και το υλικό του έχει επίσης αλλάξει και από μαύρος γρανίτης θα χρησιμοποιηθεί ψαμμίτης, που ταιριάζει σε κοντινή απόσταση το πρώην δημαρχείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.