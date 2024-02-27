Taylor Swift: Η αλλαγή της προφοράς της έγινε αντικείμενο μελέτης από ακαδημαϊκούς

Η αλλαγή της προφοράς της Τέιλορ Σουίφτ κατά τη διάρκεια της δύο δεκαετιών καριέρας της αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης από ακαδημαϊκούς.

Ερευνήτριες στο Πανεπιστήμιο του Τσέστερ εξέτασαν πώς οι ερμηνείες τραγουδιών διαφορετικών ειδών κυρίως από κάντρι σε ποπ, επηρέασαν τον τρόπο εκφοράς του λόγου.

Κατά την εποχή που τραγουδούσε κάντρι τραγούδια στην αρχή της καριέρας της, οι θαυμαστές παρατήρησαν πώς η 34χρονη είχε προφορά των νότιων πολιτειών ή του Τενεσί, αλλά στις τελευταίες επιτυχίες της η Τέιλορ Σουίφτ έχει προφορά των βόρειων πολιτειών, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη εργασία.

Η δρ. Χέλεν Γουέστ, ανώτερη Λέκτορας στην αγγλική γλώσσα/γλωσσολογία και η απόφοιτη Έσθερ Χάμφρις ερεύνησαν αυτή τη φωνητική αλλαγή στα τραγούδια της Σουίφτ.

Taylor Swift: Academics study how the singer's accent has changed https://t.co/EejK6fjXBN — BBC News (UK) (@BBCNews) February 24, 2024

«Οι αλλαγές στην προφορά της Τέιλορ από την περίοδο της κάντρι μουσικής στην εποχή της ποπ έχουν προκαλέσει την προσοχή του κοινού, αλλά δεν είχαν αναλυθεί» είπε η δρ Γουέστ.

Οι ερευνήτριες ανέλυσαν λέξεις και καταλήξεις από συνεντεύξεις της Τέιλορ Σουίφτ από το 2006 και το 2012 και 20 τραγούδια από τέσσερα άλμπουμ της που δείχνουν την αλλαγή προφοράς της τραγουδίστριας

Στα συμπεράσματα επισημαίνουν ότι η Σουίφτ δεν έχει αλλάξει προφορά απλώς για τη μουσική της, αλλά πρόκειται για μια μορφή διγλωσσίας, με κάποια γλωσσική επίγνωση.

«Οι αλλαγές θα μπορούσαν να αποδοθούν σε μια σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής εμβάπτισής της στην κοινότητα του Νάσβιλ που ομιλεί τη νοτιοαμερικανική αγγλική γλώσσα, αφού μετακόμισε στην πόλη σε ηλικία 14 ετών και θα μπορούσαν επίσης να έχουν κάποιο κοινωνικό νόημα σχετικά με την "επαρχία", την κουλτούρα της νεολαίας και την έλλειψη προσποίησης».

Τα πορίσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο επιστημονικό συμπόσιο για το φαινόμενο Τέιλορ Σουίφτ - Swiftposium που διοργανώθηκε πρόσφατα στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου του Τσέστερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

