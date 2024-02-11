Survivor 2024: Η Σταυρούλα Χρυσαειδή μπαίνει στο παιχνίδι – «Τέλεια θα τρώμε»

Η εμβληματική παίκτρια του παιχνιδιού, Σταυρούλα Χρυσαειδή μπαίνει στο Survivor 2024 και ο ενθουσιασμός, όπως είδαμε στο αποψινό επεισόδιο, είναι έκδηλος.

Οι συμπαίκτριες της χοροπηδούσαν από τη χαρά τους, μη σταματώντας να την αγκαλιάζουν.

Χαρακτηριστική είναι η ατάκα μίας μαχήτριας. «Τέλεια θα τρώμε» φωνάζει και αγκαλιάζει μία συμπαίκτριά της.

«Στα ίδια μέρη, όλα ίδια με νέα πρόσωπα» είναι η πρώτη της δήλωση ως παίκτρια των Μαχητών.

