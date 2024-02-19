Γιάννης Περπατάρης και Σταυρούλα Χρυσαειδή έδωσαν τον τελευταίο πόντο στην ομάδα των Μαχητών και μαζί τη νίκη.

Το δίδυμο αυτό δοκιμάζεται συχνά στους αγώνες το τελευταίο διάστημα και αποδίδει. Με αυτά τα δεδομένα ο αγρότης ένιωσε άνετα να πει ότι είναι καλό ζευγάρι με τη Σταυρούλα. Ο ίδιος προφανώς μιλούσε αγωνιστικά αλλά όσοι το άκουσαν πίστεψαν ότι ίσως εννοούσε και κάτι παραπάνω με δεδομένη τη δήλωση που είχε κάνει προτού η παίκτρια μπει στο παιχνίδι.

Πηγή: skai.gr

