Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor 2024: Τα κορίτσια γυμνάζουν τον James

Ο παίκτης των Μπλε ομάδας εξέπληξε τις συμπαίκτριές του καθώς απέδειξε ότι είναι καλός και στην γυμναστική

Survivor

Τη ζωή… δύσκολη αποφάσισαν να κάνουν οι συμπαίκτριες του Τζέιμς την ώρα που απολάμβανε τον ήλιο. Τα δύο κορίτσια σήκωσαν τον Τζέιμς, ο οποίος είναι αλήθεια πως δεν αντιστάθηκε σθεναρά και τον έβαλαν σε πρόγραμμα γυμναστικής. Πάντως, ο παίκτης των Μπλε ομάδας εξέπληξε τις συμπαίκτριές του καθώς απέδειξε ότι είναι καλός και στην γυμναστική.

.....................

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor ΣΚΑΪ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark