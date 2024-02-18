Survivor 2024: Τα κορίτσια γυμνάζουν τον James

Τη ζωή… δύσκολη αποφάσισαν να κάνουν οι συμπαίκτριες του Τζέιμς την ώρα που απολάμβανε τον ήλιο. Τα δύο κορίτσια σήκωσαν τον Τζέιμς, ο οποίος είναι αλήθεια πως δεν αντιστάθηκε σθεναρά και τον έβαλαν σε πρόγραμμα γυμναστικής. Πάντως, ο παίκτης των Μπλε ομάδας εξέπληξε τις συμπαίκτριές του καθώς απέδειξε ότι είναι καλός και στην γυμναστική.

.....................

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.