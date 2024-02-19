Η φοβία της Μαρίας Αντωνά σχετικά με τα βαθιά νερά είναι γνωστή.

Σε προηγούμενες πίστες που απαιτούσαν κολύμπι, η παίκτρια έχει ζητήσει να μην αγωνιστεί.

Αυτή τη φορά το αγώνισμα δεν είχε βαθιά νερά όμως περιελάμβανε μια βουτιά. Η σύντροφος του Άρη Σοϊλέδη, ξεπερνώντας τους φόβους της, αλλά και τον ίδιο της τον εαυτό, δεν δίστασε να πέσει στο νερό.

Ωστόσο αμέσως φάνηκε να επηρεάζεται. Η παίκτρια φάνηκε ανήσυχη, ενώ της πήρε αρκετή ώρα να καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο.

Πηγή: skai.gr

