Δεν απέδωσε αυτή τη φορά το κουτσάρισμα των Κόκκινων.
Μπορεί οι οδηγίες των τριών παλιών παικτών να ήταν αρκετές στο αγώνισμα επικοινωνίας, όμως αυτή τη φορά η κόκκινη ομάδα δεν κατάφερε να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα.
Παρότι προηγήθηκαν με 8-3, οι Μαχητές δεν το έβαλαν κάτω και κατάφεραν να φτάσουν πρώτοι στο 12.
Ο αγώνας σημαδεύθηκε από το επεισόδιο ανάμεσα σε Φάνη και Αλέξη. Ο Φάνης ηττήθηκε από τον Νίκο Γκάνο, έχοντας τους αντιπάλους να τον εμποδίζουν με κάθε τρόπο να ρίξει βολές, και χαρακτήρισε τον Αλέξη γελοίο. Ο Αλέξης έσπευσε να ζητήσει τα ρέστα. Ευτυχώς παρενέβησαν οι πιο ψύχραιμοι.
Παρά την ήττα των Κόκκινων, μεγάλη χαρά ήταν για τον Θοδωρή η στιγμή της πρώτης του νίκης. Ο παίκτης έφερε πόντο μετά από μια εβδομάδα στο παιχνίδι, απέναντι στον Γιώργο Γκιουλέκα και το πανηγύρισε έντονα.
Δυστυχώς όμως, αυτή η νίκη συνοδεύτηκε με την πρώτη του υποψηφιότητα, καθώς δεν ήταν αρκετή για να πείσει τους συμπαίκτες του ότι του αξίζει μια παράταση χρόνου. Ο ίδιος όμως πήρε την υποψηφιότητα πολύ ψύχραιμα, αναγνωρίζοντας ότι δεν έχει προσφέρει στην ομάδα του αυτά που θα όφειλε.
