Survivor 2024: Εντάσεις και ανατροπές στο αγώνισμα - Ο πρώτος υποψήφιος

Δεν απέδωσε αυτή τη φορά το κουτσάρισμα των Κόκκινων

Survivor

Δεν απέδωσε αυτή τη φορά το κουτσάρισμα των Κόκκινων.

Μπορεί οι οδηγίες των τριών παλιών παικτών να ήταν αρκετές στο αγώνισμα επικοινωνίας, όμως αυτή τη φορά η κόκκινη ομάδα δεν κατάφερε να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα.

Παρότι προηγήθηκαν με 8-3, οι Μαχητές δεν το έβαλαν κάτω και κατάφεραν να φτάσουν πρώτοι στο 12.

Ο αγώνας σημαδεύθηκε από το επεισόδιο ανάμεσα σε Φάνη και Αλέξη. Ο Φάνης ηττήθηκε από τον Νίκο Γκάνο, έχοντας τους αντιπάλους να τον εμποδίζουν με κάθε τρόπο να ρίξει βολές, και χαρακτήρισε τον Αλέξη γελοίο. Ο Αλέξης έσπευσε να ζητήσει τα ρέστα. Ευτυχώς παρενέβησαν οι πιο ψύχραιμοι.

Παρά την ήττα των Κόκκινων, μεγάλη χαρά ήταν για τον  Θοδωρή η στιγμή της πρώτης του νίκης. Ο παίκτης έφερε πόντο μετά από μια εβδομάδα στο παιχνίδι, απέναντι στον Γιώργο Γκιουλέκα και το πανηγύρισε έντονα.

Δυστυχώς όμως, αυτή η νίκη συνοδεύτηκε με την πρώτη του υποψηφιότητα, καθώς δεν ήταν αρκετή για να πείσει τους συμπαίκτες του ότι του αξίζει μια παράταση χρόνου. Ο ίδιος όμως πήρε την υποψηφιότητα πολύ ψύχραιμα, αναγνωρίζοντας ότι δεν έχει προσφέρει στην ομάδα του αυτά που θα όφειλε.

