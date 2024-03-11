Τζούλια, του Τάσου Ιορδανίδη στο θέατρο Άλφα – Ληναίος – Φωτίου

Ο Τάσος Ιορδανίδης γράφει και σκηνοθετεί το νέο θεατρικό έργο «Τζούλια» που ανεβαίνει στη σκηνή του «Άλφα – Ληναίος – Φωτίου» και είναι βασισμένο στη Δεσποινίδα Τζούλια του Αύγουστου Στρίντμπεργκ. Σ’ ένα ιστορικό θέατρο της Πατησίων, τον Μάρτιο του 2024, όπου σε λίγες μέρες έχει πρεμιέρα ο «Άμλετ». Το θέατρο έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο. Η σκηνογράφος, ο ηλεκτρολόγος και η υπεύθυνη του θεάτρου, βρίσκονται εκεί. Μετά από λίγο καταφθάνει η θιασάρχις, σκηνοθέτις και πρωταγωνίστρια (στον ρόλο του Άμλετ) της παράστασης. Απόψε θα έπρεπε να βρίσκεται στην τιμητική βραδιά για τον πατέρα της. Κι όμως, θα είναι στο θέατρο. Στο θέατρο που της ανήκει… Η πάλη των κοινωνικών τάξεων -οι ομοιότητες και οι διαφορές τους-, το αδηφάγο πρόσωπο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η έννοια της φιλίας, η τοξικότητα των ανθρώπινων εξαρτητικών σχέσεων, ο κοινωνικός ρατσισμός, η χρήση ουσιών, η προδοσία, ο έρωτας στη διάσταση του πόθου,η δυσκολία του ανθρώπου να αγαπήσει, η βαθιά του ανάγκη να αγαπηθεί, το ανικανοποίητο του είδους μας. Μήπως τελικά υπάρχει και αυτό που λέμε κάρμα; Μήπως τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο;

Παίζουν: Ευσταθία Τσαπαρέλη, Κυριάκος Σαλής, Δήμητρα Βήττα, Μαρία Καρτσαφλέκη

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

15 ευρώ (γενική είσοδος), 10 ευρώ μειωμένο (φοιτητές, άνω των 65), 8 ευρώ (ανέργων)

Θέατρο Άλφα – Ληναίος – Φωτίου: 28ης Οκτωβρίου 37, Αθήνα 104 32, τηλ: 210-5201828

Ο Κώστας Χατζής στο θέατρο Παλλάς για μια μοναδική συναυλία

Το θέατρο Παλλάς υποδέχεται τον σπουδαίο Κώστα Χατζή. Τον κορυφαίο καλλιτέχνη που κατάφερε να σφραγίσει μια ολόκληρη εποχή, για περισσότερες από έξι δεκαετίες. Ο αγαπημένος τραγουδιστής και τραγουδοποιός με την ιδιαίτερη «βραχνάδα» στη φωνή του και την κιθάρα του, έχει ένα μοναδικό τρόπο να επικοινωνεί με το κοινό. Τα τραγούδια του έχουν καταφέρει να αγγίξουν τις ψυχές όλων και να μας ταξιδέψουν σε κόσμους όπου «Σύνορα η αγάπη δε γνωρίζει» αλλά και «Η αγάπη όλα τα υπομένει». Ο Κώστας Χατζής σε αυτό το ταξίδι προσκαλεί τους αγαπημένους του συνοδοιπόρους , την Ελπίδα, τον Γιώργο Κατσαρό, την Χριστίνα Ράλλη και την Δανιέλα Χατζή, σε μία βραδιά γεμάτη ιστορία και αναμνήσεις στο ιστορικό θέατρο Παλλάς.

Δευτέρα 11 Μαρτίου στις 21:00

Διακεκριμένα: 70€, Α’ Ζώνη: 50€, Β’ Ζώνη: 40€, Γ’ Ζώνη: 30€, Δ’ Ζώνη: 25€, Ε’ Ζώνη: 18€

Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Αθήνα

Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, και ενθυμήθηκα πως είμαι ΓΥΝΑΙΚΑ: Ομαδική έκθεση στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Με αφορμή τα λόγια της Zακυνθινής λόγιας Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου (1801-1832), στην αυτοβιογραφία της, μια σημαντική ιστορική μαρτυρία και συγχρόνως το πρώτο αξιόλογο δείγμα γυναικείας γραφής στη νεοελληνική γραμματεία που πρωτοεκδόθηκε το 1881, παρουσιάζεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, η ομαδική εικαστική έκθεση «και ενθυμήθηκα πως είμαι Γυναίκα». Η αναζήτηση της ελευθερίας από μια νέα γυναίκα των αρχών του 19ου αιώνα που ενώ αντιδρά θετικά στο άκουσμα της είδησης για την επανάσταση του 1821, συνειδητοποιεί τον αποκλεισμό της από κάθε μορφή δημιουργικής ζωής εμπνέει 59 σύγχρονους αξιόλογους εικαστικούς που υμνούν τη Γυναίκα στα διαφορετικά πρόσωπα και ρόλους της στο πέρασμα των χρόνων και τον αγώνα της απέναντι σε κάθε είδους στερεότυπα για το φύλο της, που εξακολουθούν να έχουν θέση και λόγο στη σύγχρονη κοινωνία. Στα πλαίσια της έκθεσης κάνει πρεμιέρα στην αίθουσα κινηματογράφου του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, απόψε (ώρα 8μ.μ.) η ομώνυμη θεατρική παράσταση «Και ενθυμήθηκα πως είμαι γυναίκα», σε σκηνοθεσία της βραβευμένης σκηνοθέτιδας, Μαρίας Κατσιώνη, που βασίζεται στην αυτοβιογραφία της Ελισάβετ Μαρτινέγκου.

Καθημερινά 18:00 – 22:00

Είσοδος ελεύθερη

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: Πειραιώς 206, (ύψος Χαμοστέρνας), Ταύρος

