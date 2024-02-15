Με την αποχώρηση της Ζωής Ασουμανάκη ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στο Survivor. Πρώτη από τη μονομαχία προκρίθηκε η Κατερίνα Δαλάκα η οποία στη δεύτερη μονομαχία της με τη Ζωή σημείωσε τον εντυπωσιακό χρόνο των 32 δευτερολέπτων! Η Όλγα Πηλιάκη πήρε την πρόκριση από την Μαρία Αντωνά ενώ η αποχώρηση κρίθηκε στη μονομαχία ανάμεσα στην Ζωή και τη Μαρία. Η Ζωή παρ’ ότι ήταν πίσω στο σκορ κατάφερε και ανέβασε ταχύτητα φτάνοντας το σκορ στο 4-2 με την ομάδα της να της σχολιάζει: «Χρειάζεται ψυχή για να το κάνεις».

Η αποχώρηση της Ζωής Ασουμανάκη:

Η ίδια αποχωρώντας είπε: «Έβαλα ό,τι είχα και δεν είχα στο run, αυτό φάνηκε νομίζω προς τα τελευταία που έπαιξα με τη Μαρία. Δεν είμαι αθλήτρια, έβαλα τα δυνατά μου. Έκανα ό,τι μπορούσα. Χαίρομαι πάρα πολύ που γνώρισα τους ανθρώπους εδώ και εννοείται πως θα κρατήσω επαφές και εκτός παιχνιδιού. Μας λείπουν οι άνθρωποί μας αλλά έχουμε τουλάχιστον ο ένας τον άλλον και όλο αυτό περνάει λίγο πιο εύκολα. Είμαι πολύ χαρούμενη που κατάφερα και έφτασα μέχρι εδώ. Στους Μπλε θέλω να πω πως ό,τι είπαμε περασμένα ξεχασμένα. Τα ξεχνάω όλα, κρατάω μόνο τα καλά. Συγγνώμη αν είπα κάτι το οποίο σας πρόσβαλλε και εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά και να φτάσουν όσο πιο μακριά μπορούν.»

Η τελική αναμέτρηση Μαρίας - Ζωής:

Της μονομαχία της αποχώρησης προηγήθηκε το έπαθλο επικοινωνίας στη διεκδίκηση του οποίου οι Κόκκινοι επανήλθαν στις νίκες. Συγκινητικά μηνύματα από το ταίρι τους ή από δικούς τους ανθρώπους και προσωπικά δώρα με αφορμή τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου έφεραν συγκίνηση, δάκρυα και χαμόγελα στα πρόσωπα των Survivors της Κόκκινης ομάδας.

Το run των 32’’ της Κατερίνας Δαλάκα:

