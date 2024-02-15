My Style Rocks: Layering ή κλαιει-ering; - Δείτε το trailer

Η δοκιμασία της ημέρας στο My Style Rocks είναι γνώριμη αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και εύκολη για τις διαγωνιζόμενες. Πόσο καλά έχουν μελετήσει για την αποστολή που έχουν σήμερα;
Δείτε το trailer:
Μία fashionista ενθουσιάζει με το look της την Έβελυν Καζαντζόγλου σε τέτοιο βαθμό που της δίνει το πρώτο της «5»! Τι βαθμολογίες θα πάρει από τον Στέλιο Κουδουνάρη και τον Λάκη Γαβαλά; Ποια εμφάνιση κάνει τον Στέλιο Κουδουνάρη να μετονομάσει το… task;
Οι ανταποδοτικοί βαθμοί συνεχίζονται και ως αιτιολογία εμφανίζεται ο βαθμός που αφαιρούν οι διαγωνιζόμενες στην ημερήσια νίκη τους…
