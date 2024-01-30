Survivor 2024- Αλέξης Παππάς: Οι μπλε έχουν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια

Tην άποψη πως η μπλε ομάδα έχει χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της, εξέφρασε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor 2024 στον Σκάι, σχολιάζοντας την υποψηφιότητα Σωτήρη Λαμάι.

«Αυτό που με εξέπληξε είναι ότι τα παιδιά ψήφισαν με βάση το συναίσθημα απ ό,τι είπε ο Φάνης», είπε και διερωτήθηκε αν έχει υπερτερεί το συναισθηματικό κομμάτι σε σχέση με μια φιλία ή το συναίσθημα του να προστατεύσεις έναν τραυματισμένο άνθρωπο, δείχνοντας την ανθρώπινη πλευρά.

Άλλο το συναίσθημα, άλλο η συμπάθεια, κατέληξε προσθέτοντας μεταξύ άλλων πως η αντίπαλη ομάδα έχει πρόβλημα όσον αφορά το πως τοποθετείται και τι σημασία δίνει στις έννοιες των λέξεων.

«Δεν μπορούν να συνεννοηθούν, δεν μπορούν να βρουν άκρη»

Πηγή: skai.gr

