Λος Άντζελες. Ένας ντετέκτιβ. Μια αγνοούμενη. Ένα μυστήριο. Ο Κόλιν Φάρελ είναι ο Τζον Σούγκαρ.



Η νέα σειρά «Sugar» είναι μια σύγχρονη ερμηνεία ενός από τα πιο δημοφιλή και σημαντικά είδη στη λογοτεχνική, κινηματογραφική και τηλεοπτική ιστορία: την ιστορία ενός ντετέκτιβ.



Ο υποψήφιος για Όσκαρ Colin Farrell πρωταγωνιστεί ως John Sugar, ένας Αμερικανός ιδιωτικός ερευνητής που ερευνά τη μυστηριώδη εξαφάνιση της Olivia Siegel, της αγαπημένης εγγονής του θρυλικού παραγωγού του Hollywood Jonathan Siegel. Καθώς ο Sugar προσπαθεί να προσδιορίσει τι συνέβη στην Olivia, θα ξεθάψει επίσης τα οικογενειακά μυστικά των Siegel. Άλλα πολύ πρόσφατα, άλλα θαμμένα από καιρό. Ο Sugar είναι αποφασισμένος να διαλευκάνει την υπόθεση κόντρα στους πάντες και τα πάντα.

Σκηνοθέτης της σειράς είναι ο Fernando Meirelles. Σεναριογράφος είναι ο Mark Protosevich. Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι Kirby ("The Sandman"), Amy Ryan ("The Wire"), Dennis Boutsikaris, Nate Corddry ("Mindhunter"), Alex Hernandez ("Invasion") και James Cromwell ("Succession"), με guest stars τους Anna Gunn ("Breaking Bad") και Sydney Chandler ("Don't Worry Darling").



Το Sugar κάνει πρεμιέρα στις 5 Απριλίου στην πλατφόρμα streaming της Apple TV+.



