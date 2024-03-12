«Ραντεβού στο σπίτι» ήταν το θέμα του σημερινού επεισοδίου στο My Style Rocks και οι παίκτριες έβαλαν τα δυνατά τους για να αναδείξουν τις ιδιατερες εμφανίσεις τους.

Νικήτρια της ημέρας αναδείχθηκε η Φωτεινή, η οποία κατάφερε να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία από συμπαίκτριες και κριτική επιτροπή.

Η Νικολίνα κάλεσε τον σύντροφό της στο σπίτι για να του παρουσιάσει το τραγούδι που έγραψε για εκείνον.

Η Casablanca γνωρίζει τον σύντροφό της στην παρέα της και «ανάβει φωτιές» με τις ''πυτζάμες'' στις συμπαίκτριές της.

Η Δήμητρα καλεί τον σύντροφό της στα γενέθλια που κάνει στο σπίτι της.

Την ίδια ώρα, η Ζέτα καλεί τον φίλο της στο σπίτι για να του κάνει το τραπέζι και να δοκιμάσει το... περίφημο παστίτσιο της.

Δείτε την είσοδο των κοριτσιών:

Και την είσοδο των κριτών και της Κατερίνας Καραβάτου:

