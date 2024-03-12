Μέντα Live special με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Δείτε το trailer

Την πρώτη μέρα της Άνοιξης, την Πέμπτη 21 Μαρτίου στις 21.00, ο Μέντα 88 παρουσιάζει ένα ξεχωριστό Μέντα Live, με μία από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες της νέας γενιάς, την αγαπημένη μας Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Μία ανοιξιάτικη unplugged συναυλία της Ελεωνόρας, ειδικά φτιαγμένη για τους ακροατές του Μέντα 88. Στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, Αεροφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ».

Η είσοδος στο Μέντα Live special πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88!

Μέντα Live!

Φτιάχνουμε μαζί, τις επόμενες αναμνήσεις μας, στον Μέντα 88!

