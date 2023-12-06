Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Stranger Things: The First Shadow»: Έγινε η πρεμιέρα της παράστασης στο Λονδίνο

Το θεατρικό έργο διαδραματίζεται 20 χρόνια πριν από την τηλεοπτική σειρά 

«Stranger Things: The First Shadow»

Ο πρωταγωνιστής της παράστασης «Stranger Things», Πάτρικ Βέιλ, επαίνεσε το θεατρικό κοινό του Λονδίνου ότι είναι τόσο «τολμηρό» όσο οι παραστάσεις που παρακολουθεί.

Ο ηθοποιός ετοιμάζεται να εμφανιστεί στη σκηνική εκδοχή της τηλεοπτικής επιτυχίας στον ρόλο του μυστηριώδους επιστήμονα δρ. Μάρτιν Μπρένερ, τον οποίο υποδύθηκε ο Μάθιου Μοντίν στη σειρά του Netflix.

«Stranger Things: The First Shadow»

Ο γεννημένος στη Νέα Υόρκη ηθοποιός, ο οποίος εμφανίστηκε στο παρελθόν στο West End στο μιούζικαλ «Oklahoma!» συμμετείχε στο Standard Theatre Podcast και αναφέρθηκε στην παράδοση του Λονδίνου στο θέατρο.

«Ξέρετε, μπορείτε να καταλάβετε ότι οι άνθρωποι είναι πολύ πιο συνηθισμένοι στους πειραματισμούς επειδή βλέπουν περισσότερο θέατρο και αυτό είναι ένα θέμα κόστους» είπε. «Εννοώ προφανώς το κόστος είναι αστρονομικό και εδώ, αλλά όχι τόσο όσο στη Νέα Υόρκη» σημείωσε.

«Το κοινό είναι τόσο τολμηρό όσο οι καλλιτέχνες από πολλές απόψεις και χρειάζεσαι ένα τολμηρό κοινό αν πρόκειται να έχεις τολμηρούς καλλιτέχνες» ανέφερε.

«Stranger Things: The First Shadow»

Το θεατρικό έργο «Stranger Things: The First Shadow» διαδραματίζεται 20 χρόνια πριν από την τηλεοπτική σειρά και αποκαλύπτει την ιστορία προέλευσης πίσω από το εναλλακτικό σύμπαν της πραγματικότητας, γνωστό ως το Upside Down (Πάνω Κάτω).

Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στις 14 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: παράσταση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark