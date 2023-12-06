Η ταινία «Dune: Part 2» θα είναι «πιο δυνατή» από την πρώτη του 2021, σύμφωνα με τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ. Μιλώντας στο «Total Film Magazine», ο Βιλνέβ μίλησε για το επερχόμενο σίκουελ επιστημονικής φαντασίας, το οποίο πρόκειται να αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο την 1η Μαρτίου 2024.

Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, οι θαυμαστές που απογοητεύτηκαν από την έλλειψη δράσης στο «Dune» του 2021 θα πρέπει να αισθάνονται καλύτερα για τη συνέχεια της επόμενης χρονιάς.

Η πρώτη ταινία επικεντρώθηκε περισσότερο στην οικοδόμηση του κόσμου, στον οποίο διαδραματίζεται, στο δεύτερο μέρος, «Dune: Part 2» θα προβληθούν οι επιπτώσεις των γεγονότων που συνέβησαν στο πρώτο μέρος, διευκρίνισε. «Η πρώτη ταινία ήταν πιο στοχαστική. Ακολουθούσαμε έναν νεαρό άνδρα που ανακαλύπτει έναν νέο πλανήτη, έναν νέο πολιτισμό» είπε ο Βιλνέβ.

«Η δεύτερη ταινία… είναι περισσότερο δράσης σε σύγκριση με πρώτο μέρος. Είναι πιο δυνατή» εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

