Οι Πανθέοι: Δύσκολες ώρες για τη Μάρμω – Δείτε το trailer

Έχουν περάσει πέντε μήνες και στην οικογένεια των Πανθέων όλα έχουν αλλάξει με κάποιους ήρωες να νιώθουν ότι η ζωή τους αρχίζει πάλι από την αρχή. Το μέλλον έρχεται, για κάποιους σαν όνειρο, για κάποιους άλλους σαν εφιάλτης στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Η ζωή για τη Μάρμω και τον Ανδρέα δείχνει να κυλάει αρμονικά καθώς περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Η Μάρμω έχει αφήσει οριστικά πίσω της την ιστορία με τον Κίτσο και είναι χαρούμενη με την εγκυμοσύνη της. Το ίδιο και ο Ανδρέας αν και παλεύει να ανταποκριθεί στις αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις λόγω και του υπουργείου που έχει αναλάβει. Το μελανό σημείο στη ζωή του είναι το αγεφύρωτο χάσμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον ίδιο και τα αδέρφια του Χρυσοστόμη και Ισίδωρο, μετά την αποκάλυψη της αλήθειας…

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:

Ο Κίτσος λέει σε όλους ότι έχει ξεχάσει τη Μάρμω, το φάντασμα όμως της σχέσης τους μοιάζει να τον στοιχειώνει. Τη σκέφτεται συχνά και παρά τις προκλήσεις γύρω του αρνείται να επιστρέψει στην παλιά μποέμικη ζωή του…

Η Νίνα και ο Λουκάς έχουν εντάξει πλέον τον Σπίρτο στη ζωή τους και έχουν κινήσει τις διαδικασίες για να τον υιοθετήσουν. Αυτό το γεγονός τους έχει φέρει πιο κοντά και πλέουν πια σε πελάγη ευτυχίας…

Ο έγγαμος βίος αποδεικνύεται δύσκολος, τόσο για τη Λιάνα που συγκρούεται διαρκώς με τον σύζυγό της όσο και για τη Θάλεια που ο πεθερός της, ο Χρυσίνας, δεν σταματάει να της κάνει τη ζωή δύσκολη. Η σχέση του Στάθη και της Αλέκας φαίνεται να βαδίζει κι αυτή προς τα σκαλιά της εκκλησίας αν και ο πατέρας της συνεχίζει να αποτελεί εμπόδιο ανάμεσά τους…

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Η Χρυσοστόμη δείχνει να έχει μετανιώσει για τη συμπεριφορά της προς τον Ανδρέα, η απόμακρη στάση του όμως την κάνει να διστάζει να τον προσεγγίσει και προσπαθεί να μαθαίνει νέα του από άλλους…

Και ενώ όλα κυλούν ήρεμα για κάποιους, ένα γεγονός έρχεται να ταράξει τη γαλήνη τους. Μάρμω και Θάλεια είναι έτοιμες να γεννήσουν και κανείς δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει…

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα Γαλάτη), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Μαρία Αλιφέρη (Καλή), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Έλενα Τοπαλίδου (Μιρέλλα), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Γιάννης Ζαφείρης (Σολδάτος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)

