Τo Release Athens υποδέχεται τους Megadeth, την Παρασκευή 14 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού.

Η μπάντα του «αρχιτέκτονα» Dave Mustaine καθόρισε το heavy metal και συνεχίζει να το κάνει μέχρι σήμερα, 40 χρόνια μετά το ξεκίνημά της. Μέλος των περίφημων Big Four της thrash-metal σκηνής και ένα από τα κορυφαία και πιο επιτυχημένα ονόματα του σκληρού ήχου, επιστρέφουν στη χώρα μας μετά από πολλά χρόνια για να παρουσιάσουν ένα show γεμάτο τραγούδια-ύμνους!

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι Megadeth επιστρέφουν στην Ελλάδα

Το όνομα Megadeth αποτελεί από μόνο του ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της heavy metal ιστορίας και ξεκίνησε να γράφεται αμέσως μετά την πολυσυζητημένη αποχώρησή του Dave Mustaine από τους Metallica. Συνθέτης, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη, πολλών κομματιών στους δύο πρώτους δίσκους των τελευταίων, ο 22χρονος κιθαρίστας, πεινασμένος για μουσική και δημιουργία, αποφάσισε να σχηματίσει τη μπάντα και να ακολουθήσει τη δική του μοναδική πορεία.

Ο περσινός, 16ος δίσκος τους, «The Sick, The Dying… And The Dead!» είναι η φυσική συνέχεια, του βραβευμένου με Grammy, “Dystopia” (2016) και μια ξεκάθαρη αναφορά στη νικητήρια μάχη του ηγέτη της μπάντας με τον καρκίνο του λάρυγγα. «Πλέον νιώθω περισσότερη ενέργεια από ποτέ» δηλώνει ο Dave και το αποδεικνύει, μαζί με ολόκληρη τη μπάντα, επί σκηνής αφήνοντας τους πάντες άναυδους.

