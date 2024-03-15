Λογαριασμός
Amanda Peet-Jon Hamm: Πρωταγωνιστές της νέας σειράς «Your Friends and Neighbors»

Προς το παρόν ο ρόλος της Αμάντα Πιτ κρατείται μυστικός στη νέα σειρά 

Amanda Peet

O βραβευμένος με Emmy, Τζον Χαμ, και η Αμερικανίδα ηθοποιός Αμάντα Πιτ θα πρωταγωνιστήσουν στην νέα δραματική σειρά του Apple TV+ με τίτλο «Your Friends and Neighbors».

Βασισμένο σε μια πρωτότυπη ιδέα του Τζόναθαν Τρόπερ, η νέα σειρά θα επικεντρωθεί στον Coop, έναν πρόσφατα διαζευγμένο οικονομικό σύμβουλο ο οποίος, μετά την απόλυσή του, αποφασίζει να ληστεύει τους πλούσιους κατοίκους ενός προαστίου της Νέας Υόρκης, προκειμένου να διατηρήσει αμετάβλητο το τρόπο ζωής της οικογένειάς του. Μέχρι που εισβάλλει στο λάθος σπίτι, τη λάθος στιγμή.

Προς το παρόν ο ρόλος της Αμάντα Πιτ κρατείται μυστικός στη νέα σειρά των Apple Studios, ενώ στο καστ συμμετέχει και η Ολίβια Μαν. 

Ο Κρεγκ Γκιλέσπι θα σκηνοθετήσει τα δύο πρώτα επεισόδια και θα αναλάβει μέρος της παραγωγής μαζί με τον διάσημο πρωταγωνιστή, τον Τρόπερ και την Κόνι Τάβελ, σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

