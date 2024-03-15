Amanda Peet-Jon Hamm: Πρωταγωνιστές της νέας σειράς «Your Friends and Neighbors»

O βραβευμένος με Emmy, Τζον Χαμ, και η Αμερικανίδα ηθοποιός Αμάντα Πιτ θα πρωταγωνιστήσουν στην νέα δραματική σειρά του Apple TV+ με τίτλο «Your Friends and Neighbors».

Βασισμένο σε μια πρωτότυπη ιδέα του Τζόναθαν Τρόπερ, η νέα σειρά θα επικεντρωθεί στον Coop, έναν πρόσφατα διαζευγμένο οικονομικό σύμβουλο ο οποίος, μετά την απόλυσή του, αποφασίζει να ληστεύει τους πλούσιους κατοίκους ενός προαστίου της Νέας Υόρκης, προκειμένου να διατηρήσει αμετάβλητο το τρόπο ζωής της οικογένειάς του. Μέχρι που εισβάλλει στο λάθος σπίτι, τη λάθος στιγμή.

EXCLUSIVE: Amanda Peet is set as a lead opposite Jon Hamm in ‘Your Friends and Neighbors,’ Apple TV+’s upcoming drama series from ‘Warrior’ creator Jonathan Tropper and Apple Studios. Craig Gillespie is set to direct the first two episodes and EP https://t.co/bC7IyMKaXy — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 14, 2024

Προς το παρόν ο ρόλος της Αμάντα Πιτ κρατείται μυστικός στη νέα σειρά των Apple Studios, ενώ στο καστ συμμετέχει και η Ολίβια Μαν.

Ο Κρεγκ Γκιλέσπι θα σκηνοθετήσει τα δύο πρώτα επεισόδια και θα αναλάβει μέρος της παραγωγής μαζί με τον διάσημο πρωταγωνιστή, τον Τρόπερ και την Κόνι Τάβελ, σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

