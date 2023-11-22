Σκάνδαλα, μυστικά και αποκαλύψεις στη δεύτερη σεζόν του «The Gilded Age»

Και ποιος δεν θα θέλε να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη και μάλιστα όχι στη μητρόπολη του σήμερα, αλλά στη «χρυσή» εποχή των ΗΠΑ; Μπορεί να γίνει καλύτερο; Ναι, αν σκεφτεί κανείς ότι όλο αυτό το ταξίδι μπορεί να το κάνει χωρίς καν να κουνηθεί από το σπίτι του, μέσα από τη σειρά «The Gilded Age».

Η δεύτερη σεζόν της σειράς εποχής που φέρει την υπογραφή του Julian Fellowes, έκανε πρεμιέρα στις 29 Οκτωβρίου 2023, δίνοντας τέλος στην αναμονή των τηλεθεατών που περίμεναν να μπουν και πάλι στον μαγικό κόσμο της Αμερικής του 19ου αιώνα.

Η σειρά έκανε το ντεμπούτο της στις οθόνες μας τον Ιανουάριο του 2022 μέσα από την πλατφόρμα του HBO, διατηρώντας επιτυχώς τη φρενίτιδα που ακολουθεί αντίστοιχες σειρές τα τελευταία χρόνια.

Η ιστορία χρονολογείται στο 1882, όταν η Marian Brook, την οποία υποδύεται η κόρη της Meryl Streep, Louisa Jacobson Gummer, αναγκάζεται, μετά τον θάνατο του πατέρα της, να μετακομίσει από την ύπαιθρο της Πενσυλβάνια στην Νέα Υόρκη και να ζήσει με τις δύο θείες της, Agnes van Rhijn (Christine Baranski) και Ada Brook (Cynthia Nixon). Κάνοντας παρέα με την Peggy Scott (Denée Benton), μια επιφανή Αφροαμερικανίδα, η Brook θα εμπλακεί σε έναν ταξικό πόλεμο, τόσο με μια από τις θείες της, όσο και με τους πλούσιους γείτονές της, που δραστηριοποιούνται στους σιδηροδρόμους. Η νεαρή Marian δυσκολεύεται να συμμορφωθεί με τους κοινωνικούς κανόνες που επιβάλλουν ότι μόνο οι πλούσιοι και γηραιότεροι έχουν τη δύναμη να παίρνουν αποφάσεις και αποφασίζει να χαράξει τη δική της πορεία.

Η πλοκή αναπτύσσεται γύρω από την αμερικάνικη αριστοκρατία του 19ου. αιώνα της «επιχρυσωμένης εποχής» (The Gilded Age), όπως πολύ εύστοχα έχει ονομάσει ο Mark Twain την περίοδο που η οικονομία γνώρισε ανάπτυξη, οι κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές ήταν ραγδαίες, αλλά όλοι προτιμούσαν να «χρυσώνουν» τα κοινωνικά προβλήματα, παρά να τα λύνουν.

Ο ίδιος ο δημιουργός, που έγινε παγκοσμίως γνωστός από το «Downton Abbey», είχε δηλώσει παλιότερα για τη σειρά:

«Έψαξα πάρα πολύ για να φτιάξω τους χαρακτήρες. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μοναδικοί. Μπορείς εύκολα να καταλάβεις γιατί τρόμαξαν τους ήδη έχοντες την εξουσία. Νικούσαν κάθε εμπόδιο. Ήθελαν να χτίσουν ένα παλάτι; Το έχτιζαν. Οι “παλιοί” της Νέας Υόρκης δεν ήταν έτσι και εντελώς ξαφνικά όλα άλλαξαν. Το τι σημαίνει να είσαι πλούσιος επαναπροσδιορίστηκε. Δημιούργησαν μια νοοτροπία για τους πλούσιους που παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα: Οι πλούσιοι είναι πλούσιοι με έναν τρόπο που δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε τις δεκαετίες 1880 και 1890. Στην Ευρώπη τα πράγματα ήταν διαφορετικά».

Κι επειδή μια τέτοια εποχή δε θα μπορούσε να μην βρίθει σκανδάλων, κρυφών συμμαχιών και αποκαλύψεων που έρχονται να ταράξουν τα φαινομενικά ήρεμα νερά μιας παγιωμένης αριστοκρατίας, η δεύτερη σεζόν έρχεται με πλούσιες εξελίξεις, που κρατούν το ενδιαφέρον των θεατών ολοζώντανο. Στα νέα επεισόδια ενσαρκώνονται όλα όσα αποκάλυψε ο δημιουργός: Τη μεγάλη «μάχη» μεταξύ της παλαιάς και της νέας τάξης πραγμάτων. Μιας μεσαίας τάξης που πλουτίζει και κυριαρχεί, ούσα αντιμέτωπη με τη δυσαρεστημένη με τις εξελίξεις υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Τα σκάνδαλα σταδιακά αποκαλύπτονται και οι ευκαιριακές συμμαχίες διχάζουν το τηλεοπτικό κοινό.

Η δεύτερη σεζόν του «The Gilded Age» υπόσχεται να διατηρήσει τον σκανδαλώδη χαρακτήρα της, αποκαλύπτοντας σταδιακά εάν τελικά οι αριστοκράτες θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα ή θα κάνουν την κίνηση ματ, που θα ανατρέψει κάθε καλά παγιωμένη συνθήκη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.