Ο Βομβιστής του Παρθενώνα, του Χρήστου Χρυσόπουλου στο θέατρο Arroyo

Το τολμηρό βιβλίο του Χρήστου Χρυσόπουλου «Ο Βομβιστής του Παρθενώνα» ανεβαίνει από 22 Νοεμβρίου στη σκηνή του θεάτρου Arroyo, σε σκηνοθεσία Θεοδόση Σκαρβέλη. Ο ήρωας με όνομα τα δύο αρχικά: Χ.Κ., παραμένει έφηβος. Μεγαλύτερος ίσως στα χρόνια, ωστόσο έφηβος. Διακατέχεται από έναν ιδιότυπο νεανικό μεσσιανισμό. Του αρέσουν τα μεγάλα οράματα και εκστομίζει μεγαλόσχημες προτάσεις. Ακολουθεί τα χνάρια μιας συσκοτισμένης μορφής που κρύβεται στις λιγότερο φωτεινές πτυχές της νεοελληνικής Ιστορίας. Ενός σκιώδους ποιητή και φιλοσόφου που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του την 31 η Ιανουαρίου 1968, αφήνοντας πίσω ένα κάλεσμα σχεδόν τρομαχτικό. Ο Χ.Κ. είναι κάπως επίμονος. Έχει ιδέες και ιδανικά. Έχει διαφορές με τον Παρθενώνα… και μια μέρα αποφασίζει να τις λύσει.

Παίζουν: Λευτέρης Παπακώστας, Μαρία Γκιώνη, Τρύφωνας Ζάχαρης κ.ά.

Παραστάσεις: Από 22 Νοεμβρίου 2023. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:15

Εισιτήρια: 15€ κανονικό, 10€ μειωμένο. Προπώληση: ticketservices.gr

Θεάτρο Arroyo, Μεγ. Αλεξάνδρου 128, Αθήνα 104 35 Τηλέφωνο: 21 0346 9575

Ο JoJo Mayer έρχεται στο Gazarte

Ο Ελβετός drummer JoJo Mayer έρχεται στο Gazarte Main Stage, την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, για να μας παρουσιάσει το νέο καινοτόμο έργο του: Me/Machine. Μια εντυπωσιακή live εμπειρία που ενσωματώνει την ανθρώπινη δύναμη με τη δύναμη της μηχανής, το αναλογικό ντραμ με την τεχνητή νοημοσύνη σε ένα αυτοσχεδιαστικό ντουέτο όπου η μηχανή μιμείται τον άνθρωπο και ο άνθρωπος τη μηχανή.

Τετάρτη 22/11. 21:30

Εισιτήρια: 50 ευρώ Α’ Ζώνη, 40 ευρώ Β’ Ζώνη ,30 ευρώ Γ’ Ζώνη, 20 ευρώ Όρθιοι. Προπώληση: more.com

Gazarte Main Stage Βουτάδων 34, Αθήνα 118 54 Τηλέφωνο: 21 0346 0347

Σκοτεινή Αναγέννηση: Έκθεση ζωγραφικής της Ευγενίας Γρυπάρη

Η έκθεση «Σκοτεινή Αναγέννηση» της Ευγενίας Γρυπάρη παρουσιάζεται 23 έως 26 Νοεμβρίου 2023, 18:00 – 22:00 στο χώρο Τέχνης και Πολιτισμού Alma Mater, στο κέντρο της Αθήνας, στα Εξάρχεια. Ένας ύμνος στο αρχετυπικό γυναικείο σύμβολο και σε ό,τι αυτό συγκεντρώνει ως ιδιότητες προφανείς μα και μυστικιστικές. Την έκθεση συνθέτουν 20 έργα πολλαπλών διαστάσεων με ακρυλικά χρώματα στα οποία η Γυναίκα αποτελεί θεματικό κέντρο έμπνευσης και χαρακτηρίζει τη δουλειά της εικαστικού.

Έναρξη event: 22/11/2023. Λήξη event: 26/11/2023

Ώρα: 18:00 – 22:00 (Εγκαίνια: Τετάρτη 22/11 στις 19:00)

Alma Mater, Χώρος Τέχνης και Πολιτισμού, Εμμανουήλ Μπενάκη 62. Τηλ: 6972445353

