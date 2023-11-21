Λογαριασμός
My Style Rocks: Η Ελεάνα νικήτρια - Άφωνος ο Στέλιος Κουδουνάρης με την Παντελίνα - Δείτε βίντεο

Η Σοφία Χατζηπαντελή συγκίνησε την Ελεάνα με τα λόγια της - Η πρωτότυπη πασαρέλα της Παντελίνας άφησε… άφωνο τον Στέλιο Κουδουνάρη

My Style Rocks

Δάκρια, παρατηρήσεις και ωραία looks είχε το σημερινό επεισόδιο του My Style Rocks.

Το διαγωνιστικό μέρος άρχισε με την ατάκα – δήλωση από την Ντένη: «όταν θα βγω νικήτρια της εβδομάδας σίγουρα θα κάνω κάτι...».


Κάτι από ‘’Μάγο του Οζ’’ θύμισε στον Δημήτρη Σκουλό η εμφάνιση της Απολλεών.

Στη συνέχεια, η Διονυσία έκανε μια ‘’αποκάλυψη’’ σχετικά με τις μουσικές προτιμήσεις της Μορτασίας.

Η Ντένη πέταξε το "καρφί" της στη Γεωργία για το σετ της.

Η πρωτότυπη πασαρέλα της Παντελίνας άφησε… άφωνο τον Στέλιο Κουδουνάρη, ενώ στη συνέχεια η διαγωνιζόμενη δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρια της.


Ο Στέλιος Κουδουνάρης ρώτησε την Ντένη αν είναι στεναχωρημένη μετά τα όσα είπε η παίκτρια για το ότι έχουν "ψυχρανθεί" οι σχέσεις της με την Μορτασία.

Η Μορτασία άλλαξε το concept της για την Ντένη, σκεπτόμενη ότι ίσως την "πλήγωσε" και ο Στέλιος Κουδουνάρης της την ‘’είπε’’.

Η Σοφία Χατζηπαντελή συγκίνησε την Ελεάνα με τα λόγια της.

Η Ελεάνα ήταν η νικήτρια της ημέρας, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία.

