Δάκρια, παρατηρήσεις και ωραία looks είχε το σημερινό επεισόδιο του My Style Rocks.

Το διαγωνιστικό μέρος άρχισε με την ατάκα – δήλωση από την Ντένη: «όταν θα βγω νικήτρια της εβδομάδας σίγουρα θα κάνω κάτι...».



Κάτι από ‘’Μάγο του Οζ’’ θύμισε στον Δημήτρη Σκουλό η εμφάνιση της Απολλεών.

Στη συνέχεια, η Διονυσία έκανε μια ‘’αποκάλυψη’’ σχετικά με τις μουσικές προτιμήσεις της Μορτασίας.

Η Ντένη πέταξε το "καρφί" της στη Γεωργία για το σετ της.

Η πρωτότυπη πασαρέλα της Παντελίνας άφησε… άφωνο τον Στέλιο Κουδουνάρη, ενώ στη συνέχεια η διαγωνιζόμενη δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρια της.



Ο Στέλιος Κουδουνάρης ρώτησε την Ντένη αν είναι στεναχωρημένη μετά τα όσα είπε η παίκτρια για το ότι έχουν "ψυχρανθεί" οι σχέσεις της με την Μορτασία.

Η Μορτασία άλλαξε το concept της για την Ντένη, σκεπτόμενη ότι ίσως την "πλήγωσε" και ο Στέλιος Κουδουνάρης της την ‘’είπε’’.

Η Σοφία Χατζηπαντελή συγκίνησε την Ελεάνα με τα λόγια της.

Η Ελεάνα ήταν η νικήτρια της ημέρας, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία.

