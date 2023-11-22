Μυστήριο στη Βενετία, από 22/11 στο Disney+

Ταινία μυστηρίου, αμερικανικής, ιταλικής, βρετανικής παραγωγής του 2023

Σκηνοθεσία: Κένεθ Μπράνα, Παίζουν:Κάιλ Αλεν, Κένεθ Μπράνα, Καμίγ Κοτέν, Τζέιμι Ντόρναν, Τίνα Φέι, Τζουντ Χιλ, Αλι Καν, Εμα Λερντ, Κέλι Ράιλι, Ρικάρντο Σκαμάρκιο, Μισέλ Γέο

Ο θρυλικός ντετέκτιβ (Kenneth Branagh) έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση και ζει στη Βενετία. Όλα αλλάζουν όταν τον επισκέπτεται η Ariadne Oliver (Tina Fey), η πιο διάσημη συγγραφέας μυστηρίου, που ισχυρίζεται ότι έχει κάτι να μοιραστεί μαζί του και του υπόσχεται ότι δεν πρόκειται για έγκλημα. Ο Πουαρό παρασύρεται και συμμετέχει σε μία σεάνς με φόντο ένα παρηκμασμένο, στοιχειωμένο παλάτι που ανήκει στη διάσημη τραγουδίστρια όπερας Rowena Drake (Kelly Reilly). Όταν ένας από τους καλεσμένους βρίσκεται δολοφονημένος, όλοι θεωρούνται ύποπτοι και ο ντετέκτιβ βυθίζεται σε έναν νοσηρό κόσμο που κρύβει πολλά μυστικά.

Αμάντα στην ΕΡΤ2, 23/11 στις 22:00

Δραματική ταινία, παραγωγής Γαλλίας 2018

Σκηνοθεσία: Μίκαελ Χερς, Πρωταγωνιστούν: Βενσάν Λακόστ, Ισόρ Μουλτριέρ, Στέισι Μάρτιν

Ένας νέος άνδρας, χωρίς σταθερή δουλειά και σχέση, απολαμβάνει την ελαφρότητα της νεότητάς του στο Παρίσι. Σύντομα όμως, η ζωή του διακόπτεται βάναυσα από τον ξαφνικό χαμό της αδελφής του. Εκτός από το σοκ και τον πόνο, αναγκάζεται να διαχειριστεί και την κηδεμονία της μικρής ανιψιάς του. Ο δεσμός ανάμεσα σ’ ένα παιδί που μεγαλώνει απότομα και σ’ έναν ενήλικα που δεν έχει ξεπεράσει την παιδική ηλικία είναι μία μόνο από τις αντιθέσεις που κινούν αυτή τη μοναδική ταινία, η οποία χωράει σε λιγότερο από δύο ώρες όλα τα μυστήρια και τα θαύματα της ρευστής μας ζωής.

Έγκλημα στο Χόλιγουντ στο COSMOTE CINEMA 2HD, 24/11 στις 22:50

Ταινία δράσης αμερικανικής παραγωγής του 2021

Σκηνοθεσία: Τιμ Κέρκμπι , Ηθοποιοί: Τσάρλι Χάναμ,Μελ Γκίμπσον,Μορίνα Μπακάριν

Ένας πρώην αστυνομικός έχει εγκαταλείψει τον πολιτισμό και απολαμβάνει την ήρεμη ζωή στο δάσος. Μέχρι που πείθεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση για να ερευνήσει μια υπόθεση δολοφονίας με βασικό ύποπτο έναν εκκεντρικό ηθοποιό.

