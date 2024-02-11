Sigourney Weaver: Τιμήθηκε στα ισπανικά Βραβεία Γκόγια

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Σιγκουίρνι Γουίβερ τιμήθηκε χθες με το Διεθνές Βραβείο Γκόγια ως αναγνώριση της εντυπωσιακής, όπως τη χαρακτήρισε η Ακαδημία Ισπανικού Κινηματογράφου, καριέρας της, κατά τη διάρκεια της οποίας ενσάρκωσε «ανεξάρτητους, περίπλοκους και ισχυρούς γυναικείους χαρακτήρες».

Η 74χρονη, γνωστή μεταξύ άλλων για τον ρόλο της Έλεν Ρίπλεϊ στο «Alien», είναι η τρίτη κατά σειρά ηθοποιός που παραλαμβάνει το τιμητικό αυτό βραβείο, το οποίο μετά τη δημιουργία του το 2022 έχει απονεμηθεί στην Κέιτ Μπλάνσετ και τη Ζιλιέτ Μπινός.

«Αναζητώ πάντα ιστορίες σχετικά με τις γυναίκες και για τις γυναίκες, για να μας υπενθυμίζουν… το πόσο ισχυρές είναι οι γυναίκες με όλων των ειδών τους αναπάντεχους τρόπους», είπε η Γουίβερ μπροστά σε ένα κοινό διάσημων αστέρων, μεταξύ άλλων την Πενέλοπε Κρουζ, στην τελετή των Βραβείων Γκόγια που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Βαγιαδολίδ, στη βορειοδυτική Ισπανία.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια απέτισε φόρο τιμής με τη σειρά της στην Ισπανίδα ηθοποιό Μαρία Λουίσα Σόλα, η οποία την ντουμπλάρει σε πάνω από 30 ταινίες, αρχής γενομένη το Alien.

«Η εξαίρετη ηθοποιός που με ντουμπλάρει θα πρέπει να βρίσκεται επίσης εδώ πάνω» είπε, με το κοινό να την χειροκροτεί, ενώ αστειεύτηκε ότι η ερμηνεία της είναι πολύ καλύτερη όταν είναι μεταγλωττισμένη στα ισπανικά.

Η κριτική επιτροπή εξήρε το πόσο πολύπλευρη, χαρισματική και ταλαντούχα είναι η Σιγκούρνι Γουίβερ, ερμηνεύοντας ρόλους που κυμαίνονται σε ένα μεγάλο φάσμα, από το δράμα, όπως σε εκείνον της Νταϊάν Φόσι στο «Γορίλες στην Ομίχλη», έως την κωμωδία όπως στους «Ghostbusters».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.