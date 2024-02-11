Μετά από ουκ ολίγα απογοητευτικά projects, αποκαρδιωτικές προσπάθειες αναζωπύρωσης χαρακτήρων του χαρτιού (βλέπε τις τελευταίες Marvel σειρές), επιτέλους βρήκαμε την τηλεοπτική όαση που χρειαζόμασταν. Δεκαπέντε βιβλία αργότερα, ο Percy Jackson και οι Ολύμπιοι, ένα τιτανομέγιστο fan base μικρών και μεγάλων, αλλά και ο ίδιος ο δημιουργός του, όλοι βρήκαν δικαίωση μέσα από τη νέα σειρά του Disney+.

Εκ πρώτης όψεως, η εφηβική σειρά μπορεί να μην σας διεγείρει το ενδιαφέρον, ειδικά αν δεν είστε γνώστης της σειράς. Ωστόσο, τα οκτώ επεισόδια της πρώτης σεζόν θα σας διαψεύσουν. Το Percy Jackson and The Olympians, είναι ένας φόρος τιμής στους φανς που περίμεναν υπομονετικά μετά τις απογοητευτικές απόπειρες των ταινιών του 2010 και 2013, που πολύ μικρή σχέση είχαν με το υλικό των βιβλίων και αναλώθηκαν στις αποτυχημένες προσπάθειες να αποτελέσουν το επόμενο Harry Potter.

Και όχι, όταν έγραφε το πρώτο βιβλίο της σειράς που δημοσιεύθηκε το 2005, ο Rick Riordan, δεν προσπαθούσε να φτιάξει το νέο Harry Potter, ούτε κάποια φθηνή απομίμηση, όπως έχει κατηγορηθεί πολλάκις στο παρελθόν. Για του λόγου το αληθές, ο Riordan σκέφτηκε την ιστορία ορμώμενος από τον γιο του, ο οποίος είχε διαγνωστεί με ΔΕΠΥ και δυσλεξία και αντιμετώπιζε bullying στο σχολείο. Ακριβώς, όπως ο 12χρονος Percy.

