Μητσοτάκης: Κανονικά οι συναυλίες των Coldplay στο ΟΑΚΑ

Κανονικά θα διεξαχθούν οι προγραμματισμένες συναυλίες των Coldplay στο ΟΑΚΑ τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης κλείνοντας τον καθιερωμένο κυριακάτικο απολογισμό του κυβερνητικού έργου, υπογράμμισε πως οι συναυλίες των Coldplay, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τις 8 και 9 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Μάλιστα την ανακοίνωση του συνόδεψε με στίχους από τραγούδι «Everything's Not Lost» του αγαπημένου συγκροτήματος καθώς δεν έκρυψε πως είναι και ο ίδιος φαν τους.

«Θα κλείσω τη σημερινή ανασκόπηση με τα νεότερα από την πρόοδο των εργασιών στο ΟΑΚΑ. Έχει περίπου αφαιρεθεί το 6% από τα συνολικά 5.000 τεμάχια πολυκαρβονικών από τα Στέγαστρα Καλατράβα. Καθημερινά αφαιρούνται περίπου 80 κομμάτια, τα οποία θα ανακυκλωθούν. Η απομάκρυνση των πολυκαρβονικών με αυτούς τους ρυθμούς θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του Σταδίου από τα τέλη Μαρτίου ή το αργότερο από τα μέσα Απριλίου. Έτσι, θα μπορέσουν να διεξαχθούν κανονικά πριν ή αμέσως μετά το Πάσχα αθλητικές αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων η συναυλία των Coldplay, που ομολογώ πως κι εγώ την περιμένω! And everything's not lost…When you thought that it was over, για να θυμίσω ένα τραγούδι τους», ανέφερε χαρακτηριστικά .

Πηγή: skai.gr

