Sigourney Weaver: Διαβάστε ποια είναι η περιουσία της βασίλισσας των ταινιών επιστημονικής φαντασίας

Η Σιγκούρνεϊ Γουίβερ γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και από μικρή ηλικία είχε σχέση με τον χώρο του θεάματος. Η μητέρα της ήταν Αγγλίδα ηθοποιός και ο πατέρας της ήταν πρόεδρος του NBC. Αν και είχε επίγνωση του ύψους και της εμφάνισής της, η ηθοποιός έπαιξε σε off-Broadway παραστάσεις και έκανε τη μεγάλη της επιτυχία στην ταινία «Alien» του 1979.

Η Γουίβερ εμφανίστηκε σε πολλές ταινίες τις επόμενες τρεις δεκαετίες, μεταξύ των οποίων οι «Ghostbusters», «Working Girl», «Aliens» και «Avatar». Η Γουίβερ έχει προταθεί αρκετές φορές για Όσκαρ.

Η διάσημη ηθοποιός είναι γνωστή ως η βασίλισσα των ταινιών επιστημονικής φαντασίας. Οι περισσότερες από τις αξέχαστες ερμηνείες της ήταν σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Ωστόσο, οι δύο ταινίες που απέσπασαν τη μεγαλύτερη αναγνώριση και τα περισσότερα βραβεία ήταν το «Working Girl» και το «Gorillas in the Mist».

Η Σιγκούρνεϊ Γουίβερ έχει παίξει μερικούς εξαιρετικούς ρόλους στην καριέρα της για τους οποίους έχει προταθεί τέσσερις φορές για Όσκαρ. Έχει, επίσης, προταθεί για τρία βραβεία BAFTA, από τα οποία κέρδισε το βραβείο καλύτερου δεύτερου γυναικείου ρόλου για την ταινία «The Ice Storm» το 1997.

