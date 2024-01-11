Λογαριασμός
Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Σον Πεν μαζί σε νέα ταινία «μυστήριο» του Άντερσον

Ο διάσημος σκηνοθέτης ετοιμάζει υπό άκρα μυστικότητα νέο πρότζεκτ, με πρωταγωνιστές βαριά ονόματα του Χόλυγουντ

Σον Πεν (Sean Penn)

Ο σκνηνοθέτης των «Boogie Nights», «Magnolia», «There Will Be Blood», «The Master» και «Phantom Thread» επιστρέφει στον κινηματογράφο με νέα ταινία για την οποία έχει γίνει γνωστό μόνο οι πρωταγωνιστές της. 

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio), ο Σον Πεν (Sean Penn)και η Ρετζίνα Χολ (Regina Hall) θα παίξουν στην νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson), για την οποία τίποτα άλλο δεν έχει γίνει γνωστό. 

Η ταινία καλύπτεται από μυστικότητα, τόσο πολύ που η Warner Bros προσπάθησε να κρατήσει κρυφό το γεγονός ακόμα και το ότι η παραγωγή είναι σε εξέλιξη εδώ και μήνες.

Πάντως, σύμφωνα με το Variety, γνώστες αναφέρουν ότι ο προϋπολογισμός της ταινίας πλησιάζει τα 100 εκατομμύρια δολάρια, πολύ  σημαντικό ποσό για έργο του Άντερσον.

Σύμφωνα με το Deadline, ο τίτλος της οποίας δεν έχει ακόμη καθοριστεί ενώ τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν αυτόν τον μήνα στην Καλιφόρνια. 

Εκτός από τη σκηνοθεσία, ο Άντερσον έγραψε το σενάριο για τη νέα ταινία και θα είναι παραγωγός με τη Σάρα Μέρφι και τον Άνταμ Σόμνερ. Οι τρεις είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στην ταινία του Άντερσον του 2021 «Licorice Pizza».
 

