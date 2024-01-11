Σε δημοπρασία βγαίνει στη Βρετανία το σενάριο των δύο επεισοδίων των Friends για τον γάμο του «Ρος» με την «Εμιλυ», με τίτλο The One With Ross's Wedding.

Προσχέδια του σεναρίου για τα δύο επεισόδια-φινάλε της τέταρτης σεζόν ανακτήθηκαν το 1998 από ένα μέλος του προσωπικού στο Fountain Studios, στο Wembley, όπου γυρίστηκαν τα δύο επεισόδια.

Από καθαρή τύχη διασώθηκαν από τον κάδο απορριμάτων και δεν καταστράφηκαν προκειμένου να μην διαρρεύσει το τέλος της σεζόν.

Ο ανώνυμος εργαζόμενος στα στούντιο Fountain είχε κρατήσει τα σενάρια σε ένα συρτάρι δίπλα στο κρεβάτι του και τα είχε ξεχάσει, μέχρι που έκανε εκκαθάριση και τα ξαναβρήκε.

Τώρα, το σενάριο για τον γάμο του Ρος βγαίνει σε δημοπρασία από τον οίκο Hanson Ross στις 12 Ιανουαρίου και αναμένεται να πουληθούν από 600 έως 800 λίρες Αγγλίας.

Ωστόσο, η τελική τιμή πώλησης μπορεί τελικά να είναι μεγαλύτερη καθώς οι φανς των Friends είναι εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο και το ενδιαφέρον για τα «Φιλαράκια» αναζωπυρώθηκε μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, του αγαπημένου «Τσάντλερ Μπινγκ», πριν 2 μήνες.



