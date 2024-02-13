«Scoop»: Ταινία για το παρασκήνιο της πολύκροτης συνέντευξης του πρίγκιπα Άντριου στο BBC

Ο πρίγκιπας Άντριου βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας ταινίας του Netflix με τίτλο «Scoop».

H ταινία αφορά την πολυσυζητημένη συνέντευξη που έδωσε τον Νοέμβριο του 2019 στην Έμιλι Μέιτλις (Emily Maitlis) για την εκπομπή Newsnight του BBC και μίλησε για τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επσταϊν (Jeffrey Epstein) καθώς και για τις καταγγελίες της Βιρτζίνια Τζιούφρι (Virginia Giuffre) προς το πρόσωπό του.

Στη βασισμένη στο βιβλίο της πρώην παραγωγού Σαμ Μακάλιστερ (Sam McAlister) «Scoops: Behind the Scenes of the BBC's Most Shocking Interviews» η οποία ήταν εκείνη που εξασφάλισε τη συνέντευξη για την εκπομπή του BBC πρωταγωνιστούν η Τζίλιαν Άντερσον (Gillian Anderson) και ο Ρούφους Σιούελ (Rufus Sewell).

Το πρώτο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, δείχνει την προετοιμασία της 'Αντερσον ως Έμιλι Μέιτλις με την παραγωγό της Σαμ Μακάλιστερ την οποία υποδύεται η Μπίλι Πάιπερ(Billie Piper) και την άφιξη του δούκα του Γιορκ ο οποίος μετά τη συνέντευξη υποχρεώθηκε σε μια ταπεινωτική παραίτηση από τα δημόσια καθήκοντά του.

«Για να εξασφαλίσεις μια τόσο μεγάλη συνέντευξη, πρέπει να είσαι τολμηρός» αναφέρεται στην επίσημη περιγραφή του Netflix.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος με BAFTA, Φίλιπ Μαρτίν (Philip Martin) και το καστ συμπληρώνουν μεταξύ άλλων οι Ρόμολα Γκαράι(Romola Garai), Κίλεϊ Χόους(Keeley Hawes), Αοίφ Χιντς(Aoife Hinds) και Τσάριτι Γουέικφιλντ(Charity Wakefield) στο ρόλο της πριγκίπισσας Βεατρίκης, η οποία συνόδευσε τον πατέρα της στην πολύκροτη συνέντευξη.

«Είναι μια ταινία για την εξουσία, τα προνόμια, και για το πώς -είτε σε λαμπερά παλάτια είτε σε τηλεοπτικά στούντιο τελευταίας τεχνολογίας- κρίνουμε τι είναι αλήθεια» ανέφερε σε δήλωσή του ο Φίλιπ Μαρτίν.

Το «Scoop» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 5 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

