Μια νέα σειρά για τη ζωή του διάσημου Ισπανού τραγουδιστή Χούλιο Ιγκλέσιας (Julio Iglesias) ετοιμάζει το Netflix, έχοντας την έγκριση και την καθοδήγησή του.

Για πρώτη φορά ο σταρ θα μοιραστεί λεπτομέρειες τόσο για τη ζωή του όσο και για την απίστευτη μουσική του καριέρα.

Η σειρά, η οποία βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στη φάση της ανάπτυξης, θα αφηγηθεί πώς ο Ιγκλέσιας έγινε ο πρώτος μη Aγγλόφωνος καλλιτέχνης που μπήκε στην αμερικανική και ασιατική αγορά και γνώρισε τεράστια επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια της 55χρονης καριέρας του, ο γεννημένος στη Μαδρίτη καλλιτέχνης έχει ερμηνεύσει τραγούδια σε 12 γλώσσες και πάνω από 60 εκατομμύρια θεατές τα έχουν απολαύσει στις εμφανίσεις του.

«Για πρώτη φορά αποφάσισα να μοιραστώ την αλήθεια της ζωής μου με μια παγκόσμια εταιρεία όπως το Netflix. Μετά από πολλή σκέψη, μια πολύ συγκινητική επιστολή από την αντιπρόεδρο περιεχομένου του Netflix, Bela Bajaria ήταν αρκετή για να με πείσει ότι το Netflix ήταν η ιδανική εταιρεία για την πραγματοποίηση αυτού του πρότζεκτ» ανέφερε σε δήλωσή του ο Χούλιο Ιγκλέσιας.

Σύμφωνα με το Hola, ο διάσημος τραγουδιστής ξεκίνησε ως ένας πολλά υποσχόμενος ποδοσφαιριστής στη Ρεάλ Μαδρίτης, πριν τον σοβαρό τραυματισμό του το 1963 που έβαλε τέλος την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Ωστόσο ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο, μία κιθάρα που του έδωσε μία νοσοκόμα για να μπορέσει να ανακτήσει την επιδεξιότητα των χεριών του ήταν η αφετηρία για να γίνει ένας από τους κορυφαίους καλλιτέχνες σε πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

