Θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις: Πέντε προτάσεις για την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου

Όπερα

El Greco: Η πρωτότυπη όπερα του Γιώργου Χατζηνάσιου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η πρωτότυπη όπερα «El Greco» του Γιώργου Χατζηνάσιου ανεβαίνει για πρώτη φορά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για τέσσερις μόνο παραστάσεις στις 13,15,17 και 20 Φεβρουαρίου (ώρα: 20.00).

Σε αυτή τη νέα παραγωγή, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη ένα μουσικοσκηνικό θέαμα με ψηφιακές προβολές που μεταφέρουν τους θεατές στο εικαστικό σύμπαν του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Το έργο, το οποίο αφηγείται την πορεία του Γκρέκο από τη γενέτειρά του, την Κρήτη, στην Ιταλία και κατόπιν στην Ισπανία, παρουσιάζεται σε ιταλικό λιμπρέτο του Ηλία Λιαμή (με ελληνικούς υπέρτιτλους), με τη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. *Παίζουν: Dario Di Vietri, Ελένη Καλένος, Deyan Vatchkov, Δημήτρης Τηλιακός, Ray Chenez, Μαρίνος Ταρνανάς κ.α.

Παραστάσεις: 13,15,17 και 20 Φεβρουαρίου | Ώρα έναρξης: 20:00

Εισιτήρια: 15 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι) ● 25 € ● 40 € ● 55 € ● 65 € ● 75 € ● 90 €. Προπώληση: megaron.gr.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000 | Email: webmaster@megaron.gr | https://www.megaron.gr/

Θέατρο



Προσοχή: Εκτελούνται έργα, της Ομάδας Τροχιές στο Θέατρο Ροές

Η παράσταση «Προσοχή: Εκτελούνται Έργα» έρχεται στην Αθήνα για τέσσερις μόνο παραστάσεις, επαναφέροντας στο προσκήνιο το πλέον καίριο και διαχρονικά άλυτο ζήτημα της Θεσσαλονίκης: το Μετρό.

