Free City: 3 δωρεάν εκδηλώσεις στην πόλη για την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου

1. Εργαστήρια Εικονογράφησης για ενήλικες στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει δύο αυτόνομα εργαστήρια εικονογράφησης για ενήλικες, Τρίτη 13 και Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024 (ώρες 11:30-13:30), στο κτήριο του Ιδρύματος, στον Ταύρο. Αξιοποιώντας βιβλία των Εκδόσεων ΠΙΟΠ με θέμα τη διάσωση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν το πεδίο της εικονογράφησης και στη συνέχεια θα δημιουργήσουν τα δικά τους έργα με την καθοδήγηση της ζωγράφου-εικονογράφου Μάριας Μπαχά. Δεν απαιτούνται γνώσεις σχεδίου. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στη διεύθυνση piop_library@piraeusbank.gr, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

13/02, 11:30 – 13:30

Δωρίδος 2 και Λεωφόρος Ειρήνης 14

2. Mini Volley στο ΚΠΙΣΝ

Το Ολυμπιακό άθλημα της Πετοσφαίρισης έρχεται να συμπληρώσει τις αθλητικές δραστηριότητες στον Υπαίθριο Χώρο Αθλοπαιδιών του ΚΠΙΣΝ, με τη μορφή του Mini Volley.

