Ο Τζον, ο Πολ, ο Τζορτζ και ο Ρίνγκο θα αποτελέσουν θέμα μιας διαφορετικής επερχόμενης ταινίας μεγάλου μήκους ο καθένας.

Ο σκηνοθέτης Σαμ Μέντες σχεδιάζει να γυρίσει τέσσερις ξεχωριστές ταινίες, μία από τη σκοπιά κάθε μέλους των Beatles, οι οποίες θα διασταυρωθούν για να «αφηγηθούν την εκπληκτική ιστορία της μεγαλύτερης μπάντας στην ιστορία» έως τη διάλυση της το 1970, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

The Beatles: Sir Sam Mendes to direct four films - one about each band member https://t.co/oGoUFWzDTU — BBC News (UK) (@BBCNews) February 20, 2024

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο Ρίνγκο Σταρ και οι οικογένειες των αείμνηστων Τζον Λένον και Τζορτζ Χάρισον έχουν παραχωρήσει δικαιώματα της ιστορίας ζωής και της μουσικής για τις ταινίες, σύμφωνα με το Variety.

«Είναι τιμή μου που αφηγούμαι την ιστορία της μεγαλύτερης ροκ μπάντας όλων των εποχών και είμαι ενθουσιασμένος που αμφισβητώ την ιδέα του τι συνιστά ένα ταξίδι στον κινηματογράφο» είπε ο Σαμ Μέντες, υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης του φιλμ «American Beauty», του πολεμικού δράματος «1917» και των ταινιών Τζέιμς Μποντ «Skyfall» και «Spectre».

Η Sony Pictures Entertainment θα χρηματοδοτήσει και θα διανείμει και τις τέσσερις ταινίες στον κινηματογράφο το 2027. Λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδια κυκλοφορίας θα κοινοποιηθούν αργότερα, αλλά το κινηματογραφικό στούντιο υπόσχεται ότι η στρατηγική θα είναι «καινοτόμος και πρωτοποριακή».

Εκτός από τη σκηνοθεσία, ο Μέντες θα αναλάβει και την παραγωγή μαζί με τη συνέταιρό του στην Neal Street Productions, Πίπα Χάρις και τη Τζούλι Πάστορ. Ο Τζεφ Τζόουνς θα είναι εκτελεστικός παραγωγός για τον Apple Corps Limited, τον οργανισμό πολυμέσων που ιδρύθηκε από τους Beatles το 1968.

