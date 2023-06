Ryuichi Sakamoto: «Επανέρχεται» στη ζωή και στη σκηνή με τη βοήθεια της τεχνολογίας

Αποτίοντας φόρο τιμής σε μια από τις μεγάλες απώλειες της μουσικής βιομηχανίας, το «The Shed» της Νέας Υόρκης και το στούντιο μικτής πραγματικότητας «Tin Drum» επαναφέρουν στη σκηνή, μέσω ενός μίγματος φυσικών και ψηφιακών μέσων, τον πρωτοπόρο συνθέτη και καλλιτέχνη Ryuichi Sakamoto να παίξει συνθέσεις του.

Η KAGAMI είναι μια νέου είδους συναυλία μικτής πραγματικότητας, την οποία το κοινό βιώνει μέσω συσκευών που προβάλλουν την εικονική φιγούρα του Sakamoto να παίζει στο πιάνο ένα από τα τελευταία πρότζεκτ του.

Ο χώρος βυθίζει τους θεατές σε περιβάλλον που συνδυάζει ψηφιακή περφόρμανς με τον φυσικό κόσμο. Στο show, υπάρχει ένας συνδυασμός κινούμενης φωτογραφίας και εξελιγμένης φωτογραφίας, με σκοπό να παρουσιάσει τη ρεαλιστική φύση της φιγούρας, παρουσίας και περφόρμανς του Sakamoto.

Καθώς τα δάχτυλά του «χορεύουν» στα πλήκτρα του πιάνου, τον περιβάλλουν οπτικά εφέ μέσα από τους φακούς που φορούν οι θεατές, δημιουργώντας μια συναυλία για - και από - τον μουσικοσυνθέτη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 πρωτότυπες συνθέσεις του, συμπεριλαμβανομένων γνωστών όπως τα «Energy Flow» και «Merry Christmas, Mr. Lawrence» αλλά και συνθέσων που σπάνια ερμήνευε όπως το «The Seed and the Sower».

Experience KAGAMI, the remarkable final staged concert by legendary composer and artist Ryuichi Sakamoto at The Shed (@theshedny).



Four weeks only, June 7 – July 2

Previews are sold out.https://t.co/cJ2sRG9gZS#Kagami#ryuichisakamoto#skmtnews#TinDrum#dbSoundscape pic.twitter.com/sv9sjm2n31