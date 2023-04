Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο σπουδαίος συνθέτης Ryuichi Sakamoto

Ο Σακαμότο ήταν ένας από τους πιο επιφανείς μουσικούς της Ιαπωνίας

Πέθανε ο σπουδαίος Ιάπωνας συνθέτης Ryuichi Sakamoto. Η ηλικία του ήταν 71 ετών. Ο Ryuichi Sakamoto διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο το 2014. Έδωσε την τελευταία του συναυλία στα τέλη του 2022 και ενημέρωσε τους θαυμαστές του σχετικά με την υγεία του.

Ο σπουδαίος μουσικός επηρέασε όσο λίγοι τον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής και θα μείνει στην ιστορία ως ο συνθέτης ορισμένων σπουδαίων έργων, ανάμεσά τους και πολλά βραβευμένα soundtracks.

Ο Σακαμότο ήταν ένας από τους πιο επιφανείς μουσικούς της Ιαπωνίας. Ξεκίνησε την καριέρα του και απέκτησε φήμη με το ηλεκτρονικό γκρουπ Yellow Magic Orchestra, στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Είχε, επίσης, μια πετυχημένη σόλο πορεία. Κυκλοφόρησε 19 προσωπικά άλμπουμ, ενώ είχε συνεργαστεί με μια πλειάδα σημαντικών Δυτικών μουσικών όπως οι Brian Wilson, Iggy Pop και David Byrne.

Δεν πρωταγωνίστησε μόνο στο πλάι του David Bowie στο φιλμ του 1983, «Merry Christmas, Mr Lawrence», αλλά συνέθεσε και το γνωστό ομώνυμο θέμα του. Κρύβεται πίσω από μια σειρά από σάουντρακ για σκηνοθέτες όπως οι Pedro Almodóvar, Oliver Stone και Alejandro González Iñárritu. Οι περισσότεροι τον γνώρισαν για το Όσκαρ που κέρδισε για τη μουσική της ταινίας «Ο τελευταίος Αυτοκράτορας».

Τον Ιούνιο του 2022, σε ένα διαδικτυακό σημείωμά του, ο Σακαμότο ενημέρωσε ότι η εξέλιξη της νόσου υπήρξε ραγδαία –έγινε μετάσταση και στους πνεύμονες– και πλέον ζει με καρκίνο 4ου σταδίου.

Το σημείωμα εντασσόταν σε μια σειρά με τίτλο «How Many More Times Will I See the Full Moon?» (Πόσες φορές ακόμα θα δω την πανσέληνο;) που καλύπτει κυρίως τις μουσικές του δραστηριότητες από το 2009 και τις απόψεις του για τη ζωή και τον θάνατο. Σε μία ακόμα δήλωσή του σχετικά με την κυκλοφορία της σειράς είχε δηλώσει: «Εφόσον έχω φτάσει τόσο μακριά στη ζωή μου, ελπίζω να καταφέρω να κάνω μουσική μέχρι την τελευταία μου στιγμή, όπως ο Μπαχ και ο Ντεμπισί, που λατρεύω».

Από τα πρώτα βήματα της δισκογραφίας του, οι συνθέσεις του Σακαμότο δημιουργήθηκαν με κριτήριο να ακούγονται διαχρονικές. Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του υπήρξε εκλεκτικός στις συνεργασίες του και πάντα τον διέκρινε η καλλιτεχνική ευγένεια και η κομψότητα. Γι’ αυτό ταίριαξε απόλυτα με την αναρχική ποίηση της Λόρι Άντερσον και με τις εύθραυστες μελωδίες του Ντέιβιντ Σίλβιαν. Οι παραστάσεις του στο πιάνο μοιάζουν με μια συμβολική αναπαράσταση εικόνων που καθρεφτίζουν τον ψυχισμό του.

