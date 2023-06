Sally Bauer: Η ιστορία της πρώτης Ευρωπαίας γυναίκας που «διέσχισε» τη Μάγχη γίνεται ταινία

Είναι το έτος 1939 και η Ευρώπη βρίσκεται στα πρόθυρα του πολέμου. Η Σάλι, 30χρονη ανύπαντρη μητέρα, ονειρεύεται να γίνει η πρώτη Ευρωπαία που θα διασχίσει τη Μάγχη. Ενώ η κοινωνία και η οικογένειά της την ωθούν να ακολουθήσει τα καθήκοντά της ως μητέρα, εκείνη απελευθερώνεται από τις συμβάσεις για να κυνηγήσει τα όνειρά της.

Η ζωή της Σάλι Μπάουερ, της πρώτης γυναίκας από τη Σκανδιναβία που κολύμπησε στο αγγλικό κανάλι, ενέπνευσε την ταινία «The Swedish Torpedo» της Φρίντα Κεμπφ. Το μεγαλύτερο μέχρι τώρα κινηματογραφικό πρότζεκτ της Momento Films παρουσιάστηκε στις Κάννες.

'Border' Star Josefin Neldén to Play Sally Bauer in Frida Kempff's 'The Swedish Torpedo' (EXCLUSIVE) https://t.co/yOApbC7gLS