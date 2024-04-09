Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ricky Martin: Αναστατώθηκε με τους χορευτές της Madonna – Δείτε σε video τι έπαθε…

Ο καλλιτέχνης φάνηκε να είναι πολύ ενθουσιασμένος από τους χορευτές της Μαντόνα που χόρευαν μπροστά του

O Ricky Martin με τη Μαντόνα

Ο Ρίκι Μάρτιν πήρε μέρος στο διάσημο show της Μαντόνα, στο πλαίσιο της περιοδείας της με τίτλο «Celebration». Πρόκειται για ένα μέρος του σόου που κάνει η «βασίλισσα της ποπ» σε κάθε της συναυλία, στο πλαίσιο της περιοδείας της. 

Κατά τη διάρκειά του, η Μαντόνα καλεί στη σκηνή διασημότητες που παίρνουν μέρος στα σέξι χορευτικά της ομάδας της, ενώ στη συνέχεια βάζουν και βαθμολογία.

Ο Ρίκι Μάρτιν φάνηκε να είναι πολύ ενθουσιασμένος από τους χορευτές της Μαντόνα που χόρευαν μπροστά του, ενώ κάποιοι χόρευαν προσομοιάζοντας σεξουαλικές πράξεις μαζί του. 

Όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το βίντεο με τη συμμετοχή του Ρίκι Μάρτιν έγινε viral, καθώς πολλοί σχολίασαν ότι ο 52χρονος τραγουδιστής ερεθίστηκε από τους χορευτές.

Μάλιστα, το «TMZ» δημοσίευσε το σχετικό απόσπασμα από το σόου και τιτλοφόρησε το άρθρο με ερώτηση «Είναι αυτό στύση;». Μέσα στο κείμενο, αναφέρεται ότι: «Σε ένα σημείο κατά τη διάρκεια του σέξι χορού, ο Ρίκι φαίνεται να ερεθίστηκε».

«Ευχαριστώ Madonna, αγάπη μου! Είναι πάντα διασκεδαστικό να είσαι καλεσμένος στο πάρτι. Δεν πρέπει να χάσετε αυτό το show», έγραψε στο Χ ο Ρίκι Μάρτιν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Madonna
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark