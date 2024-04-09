Ο Ρίκι Μάρτιν πήρε μέρος στο διάσημο show της Μαντόνα, στο πλαίσιο της περιοδείας της με τίτλο «Celebration». Πρόκειται για ένα μέρος του σόου που κάνει η «βασίλισσα της ποπ» σε κάθε της συναυλία, στο πλαίσιο της περιοδείας της.

Κατά τη διάρκειά του, η Μαντόνα καλεί στη σκηνή διασημότητες που παίρνουν μέρος στα σέξι χορευτικά της ομάδας της, ενώ στη συνέχεια βάζουν και βαθμολογία.

Ο Ρίκι Μάρτιν φάνηκε να είναι πολύ ενθουσιασμένος από τους χορευτές της Μαντόνα που χόρευαν μπροστά του, ενώ κάποιοι χόρευαν προσομοιάζοντας σεξουαλικές πράξεις μαζί του.

Thank you @Madonna my love! Always fun to be invited to the party! 🎉



You all, CAN’T MISS THIS SHOW! pic.twitter.com/bVdoV18Qen — Ricky Martin (@ricky_martin) April 8, 2024

Όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το βίντεο με τη συμμετοχή του Ρίκι Μάρτιν έγινε viral, καθώς πολλοί σχολίασαν ότι ο 52χρονος τραγουδιστής ερεθίστηκε από τους χορευτές.

Wait a minute Ricky Martin is that a ….. 😱 pic.twitter.com/VRKO1kRRYZ — chris evans (@notcapnamerica) April 8, 2024

Μάλιστα, το «TMZ» δημοσίευσε το σχετικό απόσπασμα από το σόου και τιτλοφόρησε το άρθρο με ερώτηση «Είναι αυτό στύση;». Μέσα στο κείμενο, αναφέρεται ότι: «Σε ένα σημείο κατά τη διάρκεια του σέξι χορού, ο Ρίκι φαίνεται να ερεθίστηκε».

«Ευχαριστώ Madonna, αγάπη μου! Είναι πάντα διασκεδαστικό να είσαι καλεσμένος στο πάρτι. Δεν πρέπει να χάσετε αυτό το show», έγραψε στο Χ ο Ρίκι Μάρτιν.

Πηγή: skai.gr

