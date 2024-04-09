Όπως αναμενόταν, η Billie Eilish ανακοίνωσε επίσημα τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας του τρίτου άλμπουμ της, το οποίο θα έχει τίτλο «Hit me Hard and Soft» και θα κυκλοφορήσει στις 17 Μαΐου.

«Τόσο τρελό να το γράφω αυτό αυτή τη στιγμή είμαι τόσο αγχωμένη και ενθουσιασμένη. Δεν κάνω singles θέλω να σας τα δώσω όλα μαζί. Ο Finneas και εγώ πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανοι για αυτό το άλμπουμ και ανυπομονούμε απόλυτα να το ακούσετε. Σας αγαπώ σας αγαπώ σας αγαπώ σας αγαπώ», έγραψε σε post στο Instagram, η Eilish ανακοινώνοντας και επίσημα την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου δίσκου της.

Ο κάπως αμφιλεγόμενος τίτλος του άλμπουμ – ο οποίος, σε αντίθεση με τα πεζά γράμματα που χρησιμοποιεί η Eilish τα τελευταία χρόνια, είναι με κεφαλαία γράμματα όπως οι προηγούμενες κυκλοφορίες της – εξηγείται τουλάχιστον εν μέρει στην ανακοίνωση τύπου που ακολούθησε την ανάρτησή της: «Το άλμπουμ κάνει ακριβώς αυτό που υποδηλώνει ο τίτλος: σε χτυπάει σκληρά και μαλακά τόσο στιχουργικά όσο και ηχητικά, ενώ παράλληλα λυγίζει τα είδη και αψηφά τις τάσεις. Το “HIT ME HARD AND SOFT” ταξιδεύει μέσα από ένα τεράστιο και εκτεταμένο ηχητικό τοπίο, βυθίζοντας τους ακροατές σε ένα πλήρες φάσμα συναισθημάτων. Είναι αυτό που κάνει καλύτερα η πολυβραβευμένη με Grammy και Όσκαρ, συνεχίζοντας να αποδεικνύει ότι η Billie Eilish είναι η πιο συναρπαστική στιχουργός της εποχής της».

Η ανακοίνωση σημειώνει ότι το άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και, αντανακλώντας τα πρόσφατα σχόλια της Eilish σχετικά με την περιβαλλοντική σπατάλη των φυσικών προϊόντων όπως το βινύλιο, προσθέτει: «Σε μια συνεχή προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουμε τα απόβλητα και να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή- σε όλες τις φυσικές μορφές σε περιορισμένες παραλλαγές την ίδια μέρα, με την ίδια λίστα κομματιών και χρησιμοποιώντας 100% ανακυκλώσιμα υλικά...».

