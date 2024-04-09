Έχοντας αποβάλλει κάθε άγχος, ο Τάσος Χαντάτ μπαίνει ξανά στην αρένα του «Μονομάχου» και έχει στη διάθεσή του τρία «όπλα»-βοήθειες για να εξοντώσει τους 6 εναπομείναντες αντιπάλους του. Στην πρώτη ερώτηση, παίρνει τη βοήθεια του 50% και καταφέρνει όχι μόνο να πετύχει τον σκοπό του αλλά και να φύγει πλουσιότερος κατά 4.760 ευρώ!

Δείτε το trailer:

Τυχερή της επόμενης κλήρωσης αναδεικνύεται η Γεωργία-Ειρήνη Γαλάνη που κάθεται στη θέση 2. Η συγγραφέας παιδικών βιβλίων βρίσκεται στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων μετά από παρότρυνση της μητέρας της και για αυτό τον λόγο, όσα χρήματά κι αν κερδίσει, θέλει να τα προσφέρει σε εκείνη. Κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και καταφέρνει να μείνει μόνη εναντίον 3 αντιπάλων...

Ο Ηλίας Σιανρδής από τη θέση 46 είναι ακόμα ένας τυχερός που μπαίνει στην αρένα του Μονομάχου. Εκείνος, ζαλίζεται… από τα φώτα των 100 αντιπάλων του και παροτρύνει τον Χρήστο Φερεντίνο να ξεκινήσουν τις γνωστικές μονομαχίες για να σβήσει όσο περισσότερα γίνεται!

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ



Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

#monomaxos

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.