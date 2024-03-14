Release Athens 2024: Οι Sofi Tukker special guests των Duran Duran στην Αθήνα

Το Release Athens 2024 υποδέχεται τους Sofi Tukker, την Πέμπτη 18 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Το ντουέτο από τη Νέα Υόρκη αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα dance/pop σχήματα των τελευταίων ετών και αυτή θα είναι η πρώτη τους εμφάνιση στη χώρα μας. Μαζί με τους σπουδαίους Duran Duran, θα μας χαρίσουν μια απολαυστική και άκρως χορευτική βραδιά.

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Οι Sofi Tukker δημιουργήθηκαν το 2014 από την Sophie Hawley-Weld και τον Tucker Halpern και με την κυκλοφορία του παρθενικού τους single, “Drinkee”, βρέθηκαν υποψήφιοι για Grammy, κάτι που επαναλήφθηκε και με την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου, “Treehouse” (2018), που τους χάρισε τη δεύτερη υποψηφιότητά τους, στην κατηγορία “Best Dance/Electronic Album”.

Έχοντας σαν σημείο αναφοράς την αγάπη τους για τη βραζιλιάνικη μουσική και κουλτούρα, οι SOFI TUKKER συνδυάζουν τις ετερόκλητες επιρροές τους και ηχογραφούν εθιστικά τραγούδια, όπως φαίνεται και από τις μεγάλες επιτυχίες τους “Best Friend”, “Purple Hat” και “Brazilian Soul” (σε συνεργασία με τους The Knocks). Παράλληλα, έχουν εξελιχθεί σε ένα πολύπλευρο live act, με sold out περιοδείες και εντυπωσιακές live εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου όπως τα Coachella, Lollapallooza, Bonnaroo μεταξύ πολλών άλλων.

Την Πέμπτη 18 Ιουλίου, θα τους υποδεχθούμε στην Πλατεία Νερού όπου θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα εντυπωσιακό live show που οι ίδιοι χαρακτηρίζουν ως «παιχνιδιάρικο, πληθωρικό και γεμάτο φωτεινά χρώματα».

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.