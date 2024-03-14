Η Πωλίνα Γκουτζουρή συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι χωρίς καμία βοήθεια στη διάθεσή της αλλά με 2.238 ευρώ στον λογαριασμό της.

Σήμερα λοιπόν, μπαίνει ξανά στην αρένα του Μονομάχου για μία τελευταία, γνωστική αναμέτρηση καθώς απέναντί της βρίσκεται μόνο ο Γιώργος Σωτηρόπουλος που «κοστίζει» 10.000 ευρώ και αν απαντήσει σωστά, θα φύγει με 12.238 ευρώ στον λογαριασμό της!

Επόμενος Μονομάχος αναδεικνύεται ο Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος που κάθεται στη θέση 43 και έρχεται από την Πάτρα. Ένας ιδιαίτερος και αξιόλογος νέος με μουσική παιδεία και γνώσεις, γρήγορα όμως χρησιμοποιεί τις βοήθειες που έχει στη διάθεσή του. Μέχρι πού θα καταφέρει να φτάσει;

