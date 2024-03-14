Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Ο Μονομάχος»: Θα καταφέρουν οι γνώσεις του να τον οδηγήσουν στα 100.000 ευρώ; - Δείτε το trailer

Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο, σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Ο Μονομάχος

Η Πωλίνα Γκουτζουρή συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι χωρίς καμία βοήθεια στη διάθεσή της αλλά με 2.238 ευρώ στον λογαριασμό της.

Σήμερα λοιπόν, μπαίνει ξανά στην αρένα του Μονομάχου για μία τελευταία, γνωστική αναμέτρηση καθώς απέναντί της βρίσκεται μόνο ο Γιώργος Σωτηρόπουλος που «κοστίζει» 10.000 ευρώ και αν απαντήσει σωστά, θα φύγει με 12.238 ευρώ στον λογαριασμό της!

Επόμενος Μονομάχος αναδεικνύεται ο Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος που κάθεται στη θέση 43 και έρχεται από την Πάτρα. Ένας ιδιαίτερος και αξιόλογος νέος με μουσική παιδεία και γνώσεις, γρήγορα όμως χρησιμοποιεί τις βοήθειες που έχει στη διάθεσή του. Μέχρι πού θα καταφέρει να φτάσει;

μονομάχος

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

μονομάχος

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο
Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Δηλώστε συμμετοχή: https://monomaxos.skaitv.gr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ο Μονομάχος ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ TV
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark