«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Κατά φαντασία...μάγειρας - Δείτε το trailer

Η Εβελίνα και η Αλεξάνδρα συνεχίζουν την επιτυχημένη τους πορεία στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» και έρχονται να μαγειρέψουν για τρίτη φορά. Απέναντί τους, στο σημερινό επεισόδιο δύο κολλητοί φίλοι, ο Ορφέας και ο Λυμπέρης. Ο Μάρκος καλωσορίζει και τους τέσσερις και δίνει το σύνθημα για να ξεκινήσει η μαγειρική μονομαχία!

Τα δύο κορίτσια, γνωρίζοντας αρκετά καλά τα κατατόπια της κουζίνας μπαίνουν με πολύ κέφι για να ετοιμάσουν «χοιρινή τηγανιά με πολύχρωμες πιπεριάς και τηγανητές πατάτες». Η σιγουριά τους βέβαια, μπορεί να τους κοστίσει, αφού κάποια λάθη στο πιάτο τους απογοητεύουν τον Έκτορα.

Ο Ορφέας και ο Λυμπέρης είναι δημοφιλείς στα social media. Ωστόσο, την προσοχή του Μάρκου τραβάει η ομοιότητα του Λυμπέρη με έναν super ήρωα. Ο Ορφέας μπαίνει με όρεξη πίσω από τον πάγκο και μαγειρεύει ή… νομίζει πως μαγειρεύει «μπιφτέκια κοκκινιστά με ρύζι» ή αλλιώς «Το μπιφτεκόρυζό μας», όπως το αποκαλούν. Τι σχόλια έχει να πει ο Έκτορας για το πιάτο τους μετά τη δοκιμή;

