My Style Rocks: Έτοιμες για Καθαρά Δευτέρα - Δείτε το trailer

Ιδέες για την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας φέρνουν σήμερα στο πλατό του My Style Rocks οι διαγωνιζόμενες που στην πλειοψηφία τους επιλέγουν να… πάνε εκδρομή!

Πικ-νικ στη φύση, βόλτες με σκάφος, έξοδοι για φαγητό και… αλευρομουτζουρώματα είναι ορισμένα μόνο από τα concept που παρουσιάζονται.

Η τάση του craft κάνει την εμφάνισή με το look της Νικολίνας ενώ η προσπάθεια της Ανδριάνας να φέρει το tennis core φαίνεται να τη δικαιώνει.

Η απότομη εξέλιξη της Φωτεινής έχει προβληματίσει ορισμένες διαγωνιζόμενες όπως η Ανδριάνα που κάνει λόγο για «βοήθεια».

Ποια διαγωνιζόμενη χαρακτηρίζει ο Στέλιος Κουδουνάρης ως «απόλυτη Καθαρή Δευτέρα» για το look που επέλεξε να φέρει;

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.