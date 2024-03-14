My Style Rocks: Έτοιμες για Καθαρά Δευτέρα - Δείτε το trailer

Ιδέες για την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας φέρνουν σήμερα στο πλατό του My Style Rocks οι διαγωνιζόμενες που στην πλειοψηφία τους επιλέγουν να… πάνε εκδρομή!
Πικ-νικ στη φύση, βόλτες με σκάφος, έξοδοι για φαγητό και… αλευρομουτζουρώματα είναι ορισμένα μόνο από τα concept που παρουσιάζονται.
Η τάση του craft κάνει την εμφάνισή με το look της Νικολίνας ενώ η προσπάθεια της Ανδριάνας να φέρει το tennis core φαίνεται να τη δικαιώνει.
Η απότομη εξέλιξη της Φωτεινής έχει προβληματίσει ορισμένες διαγωνιζόμενες όπως η Ανδριάνα που κάνει λόγο για «βοήθεια».
Ποια διαγωνιζόμενη χαρακτηρίζει ο Στέλιος Κουδουνάρης ως «απόλυτη Καθαρή Δευτέρα» για το look που επέλεξε να φέρει;
MY STYLΕ ROCKS!
Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ
