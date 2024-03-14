Λογαριασμός
My Style Rocks: Έτοιμες για Καθαρά Δευτέρα - Δείτε το trailer

My Style Rocks με την Κατερίνα Καραβάτου

My Style

Ιδέες για την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας φέρνουν σήμερα στο πλατό του My Style Rocks οι διαγωνιζόμενες που στην πλειοψηφία τους επιλέγουν να… πάνε εκδρομή!

Πικ-νικ στη φύση, βόλτες με σκάφος, έξοδοι για φαγητό και… αλευρομουτζουρώματα είναι ορισμένα μόνο από τα concept που παρουσιάζονται.

my style

Η τάση του craft κάνει την εμφάνισή με το look της Νικολίνας ενώ η προσπάθεια της Ανδριάνας να φέρει το tennis core φαίνεται να τη δικαιώνει.

my style

Η απότομη εξέλιξη της Φωτεινής έχει προβληματίσει ορισμένες διαγωνιζόμενες όπως η Ανδριάνα που κάνει λόγο για «βοήθεια».

Ποια διαγωνιζόμενη χαρακτηρίζει ο Στέλιος Κουδουνάρης ως «απόλυτη Καθαρή Δευτέρα» για το look που επέλεξε να φέρει;

my style

MY STYLΕ ROCKS!
Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ
 

