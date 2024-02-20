Οι θρύλοι της βρετανικής ροκ, το συγκρότημα Queen, πλησιάζουν σε μια πώληση ολόκληρου του μουσικού τους καταλόγου που θα καταρρίψει το ρεκόρ των 1,2 δισ. δολαρίων!



Κάποια από τα μέλη του συγκροτήματος και οι διαχειριστές της περιουσίας του Freddie Mercury βρίσκονται σε προχωρημένες συνομιλίες για την πώληση των ηχογραφήσεων, των εκδοτικών δικαιωμάτων για υπερδιπλάσιο ποσό από το σημερινό ρεκόρ του Bruce Springsteen, ο οποίος πούλησε τα δικαιώματα της μουσικής του για 550 εκατ. δολάρια το 2021.

Εκτός από τον Springsteen και άλλοι διάσημοι καλλιτέχνες όπως ο Bob Dylan, ο Neil Young και ο Justin Bieber έχει εισπράξει πολλά χρήματα για τις δικές τους συλλογές. Η συμφωνία-«μαμούθ» για τους Quenn -αν επιβεβαιωθεί- θα καταδείξει, όπως γράφει η «Daily Mail», πως οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες του κόσμου μπορούν να συνεχίσουν να απαιτούν εντυπωσιακά ποσά για τις συλλογές τους, λένε οι ειδικοί του κλάδου.

Η Disney Music Group κατέχει τα δικαιώματα της μουσικής των Queen στη Βόρεια Αμερική. Ωστόσο, το συγκρότημα διατηρεί την κυριότητα των παγκόσμιων δικαιωμάτων μέσω της Queen Productions Ltd με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία κέρδισε 39 εκατ. λίρες (48 εκατομμύρια δολάρια) σε δικαιώματα το 2021. Ο Guy Blake, ένας κορυφαίος δικηγόρος της μουσικής βιομηχανίας που έχει εργαστεί σε εξαγορές καταλόγων ανέφερε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία θα προκαλέσει «σεισμό», αν οι φήμες επιβεβαιωθούν.

Η Universal Music Group ήταν ο φημολογούμενος επικρατέστερος υποψήφιος για τη συμφωνία, όταν οι λεπτομέρειες των συνομιλιών εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το περασμένο καλοκαίρι.

Μετά την πώληση του Springsteen για 550 εκατομμύρια δολάρια, ο Bob Dylan εκτιμάται ότι κέρδισε το δεύτερο υψηλότερο ποσό για έναν μουσικό κατάλογο, αφού έλαβε περίπου 450 εκατ. δολάρια σε δύο ξεχωριστές συμφωνίες.

Ο κατάλογος του Μπίμπερ πωλήθηκε στο Hipgnosis Songs Fund τον Ιανουάριο του 2023 έναντι 200 εκατ. δολαρίων. Η Hipgnosis αγόρασε προηγουμένως το 50% του καταλόγου του Neil Young τον Ιανουάριο του 2021, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που αποτίμησε τη συνολική συλλογή σε περίπου 300 εκατ. δολάρια.

