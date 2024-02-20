Ο Bono απέτισε φόρο τιμής στον Αλεξέι Ναβάλνι κατά τη διάρκεια πρόσφατης συναυλίας των U2 στη «Σφαίρα» του Λας Βέγκας, το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, με τα βίντεο από τη στιγμή να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Ήταν λίγο πριν ξεκινήσουν την εκτέλεση του «Don’t Dream It’s Over» των Crowded House, όταν ο Bono απέτισε φόρο τιμής στον Ρώσο ηγέτη της αντιπολίτευσης, ο οποίος ήταν φυλακισμένος σε ρωσική φυλακή και πέθανε ξαφνικά την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου.

«Ο Edge και εγώ καταφέραμε να βρεθούμε μαζί με μερικούς ανθρώπους στην Ουκρανία, καθώς στέκονταν σε εκείνον τον σιδηροδρομικό σταθμό, ο οποίος ήταν ένα μετασκευασμένο καταφύγιο βομβών και περίμεναν το τρένο που θα έφτανε με τον υπόλοιπο ελεύθερο κόσμο”, ξεκίνησε την ομιλία του προς το πλήθος ο Bono. “Ακόμα περιμένουν κάποιοι από αυτό το τρένο να φτάσει. Αμερική, είσαι τόσο γενναιόδωρη… αλλά ας δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους αυτό που χρειάζονται».

Bono chanted Alexei Navalny's name with the audience during his concert in Las Vegas.

A nice touch, but the U2 singer surely must regret hanging with Putin's close ally Dmitry Medvedev in Sochi... pic.twitter.com/KsxysBGYji — Jason Corcoran (@jason_corcoran) February 18, 2024

«Την επόμενη εβδομάδα συμπληρώνονται δύο χρόνια από τότε που ο Πούτιν εισέβαλε και προσπάθησε να καταστρέψει τις σκληρά κατεκτημένες ελευθερίες [του ουκρανικού λαού]», πρόσθεσε. «Μετά θα είναι η Πολωνία, μετά η Λιθουανία, η Ανατολική Γερμανία – ποιος ξέρει πού θα πάει ή δεν θα πάει αυτός ο άνθρωπος».

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.